Gonzalo Escarpa consolida el éxito del Premio Nacional de Poesía Viva con una VIII edición de récord

Autor: Gonzalo Escarpa - GONZALO ESCARPA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de mayo de 2026.

El gestor y poeta ratifica el modelo transmedia de #LdeLírica, que conecta a miles de autores en redes sociales con las grandes instituciones y celebrará su gran final en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977) se ratifica como figura central en la transformación de la gestión cultural en nuestro país. Como director del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica desde su creación en 2019, Escarpa lidera actualmente una VIII edición que ha pulverizado todos sus registros de participación, con 737 poetas inscritos, consolidando el primer modelo transmedia que une con éxito la creación digital masiva con el máximo rigor institucional. La gran final de este fenómeno cultural tendrá lugar el 9 de octubre en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Un premio pionero que rompe moldes

El certamen, diseñado por Escarpa para Ámbito Cultural de El Corte Inglés, es pionero por romper el aislamiento del libro y trasladar la lírica a la oralidad. Al utilizar Instagram y TikTok como plataformas de clasificación, ha logrado que miles de autores, especialmente jóvenes, trasladen la "poesía viva" desde las redes sociales hasta las instituciones más prestigiosas del país, descentralizando el acceso a la cultura a través de sus siete eliminatorias territoriales.

Tras un crecimiento exponencial, el galardón incorporó en 2025 una dotación económica de 1.881 euros (homenaje al nacimiento de Juan Ramón Jiménez). Además, incorpora el Accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí, una categoría honorífica creada específicamente para poetas que residen fuera de España, funcionando como un puente con la literatura latinoamericana y un homenaje al poeta emigrante. Bajo la dirección de Escarpa, el premio ha habitado escenarios como la Real Academia Española (RAE), el Teatro Real o el Museo Nacional del Prado.

Trayectoria creativa y editorial de vanguardia

En su faceta como autor, Escarpa destaca por su reciente hito con la editorial Acantilado y el Museo del Prado: la publicación de la plaquette No me lo expliques (2025). Esta obra, integrada en el ciclo "Poetas en el Prado", es un diálogo poético con las Pinturas negras de Goya. Su bibliografía incluye títulos de referencia como Quiero decir (2024, La Imprenta) y Las heterofonías (2025, Las Quince Letras).

Como performer, ha llevado su "poesía viva" a foros internacionales como el Piccolo Teatro de Milán o sedes del Instituto Cervantes en Amán y Pekín. Asimismo, es el impulsor de "La Poesía", la primera red social dedicada íntegramente al intercambio de contenidos líricos, desarrollada en colaboración con Bernard Engel.

Pedagogía e impacto institucional

Escarpa compagina la dirección del premio con la del Máster de Creación Poética Fuentetaja-La Piscifactoría (el primero de su clase en España) y su labor como profesor externo en el Máster de Formación Permanente en Escritura Creativa UAM-Altamarea. Su formación, marcada por su etapa como colaborador directo de José Hierro y becario de la primera promoción de la Fundación Antonio Gala, le ha permitido crear un ecosistema único reconocido en 2019 con el Premio Nacional Cultura Viva en la modalidad de poesía.

Actualmente, el filólogo y gestor madrileño coordina festivales de referencia como Nudo 2025 y Días de Poesía 2026, consolidando una trayectoria que conecta la tradición literaria con los nuevos lenguajes del siglo XXI.

Sobre el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Impulsado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y creado por Gonzalo Escarpa, es el certamen pionero en España en la integración de lenguajes digitales y oralidad. Su modelo transmedia permite descubrir nuevas voces a través de redes sociales para trasladarlas a los principales templos de la cultura, como el Museo del Prado, la RAE o el Museo Thyssen-Bornemisza.

Sobre Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Con una trayectoria que supera los 30 años, Ámbito Cultural es la institución de referencia de El Corte Inglés para el fomento de las artes y las letras en España. A través de sus 21 salas y su potente ecosistema digital, la entidad, dirigida actualmente por el escritor Gervasio Posadas, desarrolla una programación anual de más de 2.500 eventos gratuitos, que incluyen desde ciclos de pensamiento y talleres de escritura hasta encuentros con grandes figuras de la cultura internacional.