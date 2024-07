El grupo Montana participará del primer festival 'Somos Rockers - On the ROAD' en Alpedrete

Madrid, 18 de julio de 2024.- Un destacado elenco de artistas madrileños, comprometidos con mantener viva la llama del rock and roll en España, este 27 de julio se reunirán en el primer festival "Somos Rockers on the Road". Tomarán el municipio de Alpedrete para crear una jornada inolvidable, al más puro estilo americano.

Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de un día lleno de magia, en el que se ha pedido al público que acuda con sus mejores galas de los años 50. Será una jornada para vivir entre motos y coches clásicos, deleitándose con food trucks y disfrutando de música que hará imposible no mover los pies.

Entre los artistas invitados, cabe destacar al grupo Montana que nació en el año 1986 como una banda de rock and roll. Desde esa época hasta la actualidad ha desarrollado una amplia trayectoria musical, con una incursión exitosa también en otros géneros musicales como la música country y el blues. La canción “Velasco” (incluida en su primer LP) los catapultó a la fama y a los primeros puestos de las listas musicales del país a principio de los 90.

Desde entonces, sus versiones de los años 50 y 60 y producciones propias no han dejado de sonar en los escenarios. Tan es así que el próximo 27 de julio la banda liderada por el cantante Antonio Montana se presentará en la plaza Francisco Rabal, en Alpedrete, en la primera edición del festival musical “Somos Rockers - On the ROAD".

Esta es una iniciativa del programa Somos Rockers Tv dirigido por Enrique Padial y Antonio Montana, que se emite los miércoles a las 20 horas en su canal de Facebook, entrevistando en directo a grupos que siguen luchando por el rock and roll en España.

“Somos Rockers - On the ROAD” 2024

Como parte de los eventos programados dentro de la programación del “Verano Cultural 2024”, el Ayuntamiento de Alpedrete ha organizado el Festival "Somos Rockers - On the ROAD", una jornada que llevará a los asistentes a un viaje en el tiempo a través de la música, los coches clásicos, las motocicletas y la ropa que estaba de moda en los años 50.

La cita prevista para el próximo 27 de julio, a las 12 del mediodía en la plaza Vicente Guillén Zamorano, contará con la presentación de los grupos Stratofighters con Nacho Solinís, José Insaciable y Johnnie Velasco, además de intermedios musicales amenizados con las mezclas de DJ Cocran. También habrá exhibiciones de coches clásicos y una concentración de motos.

Posteriormente, a las 5 de la tarde, la atención se trasladará al escenario de la plaza de Francisco Rabal con las notas musicales de las mezclas de DJ Howie y conciertos de exponentes del rock como Marcos Elvis, The Moon Riders, Kike Jambalaya y el grupo Montana.

Un final por todo lo alto con Montana y Bulldog

El Primer Festival “Somos Rockers - On the ROAD” concluirá con la actuación del grupo Montana. Una banda con una exitosa trayectoria en el rock and roll, y conformada por músicos con una calidad interpretativa excepcional como Joséle Marín, cantante de la mítica banda de los 80 Bulldog, muy capaces de cautivar al público con sus canciones y de hacerlo bailar y corear sin parar cada una de sus canciones.

