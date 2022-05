Gym Aesthetics y OliveX lanzan el proyecto Gym A Club NFT con Alain la pantera negra

Las dos marcas impulsadas por el propósito anuncian formalmente los nuevos beneficios del titular de la NFT y su utilidad en el recinto de pruebas

Gym Aesthetics, la empresa alemana de ropa de fitness de alta tecnología, y OliveX (BVI) Limited, la empresa de salud y fitness digital centrada en la creación de un metaverso de fitness, un spin off de Animoca Brands, están encantados de revelar más planes sobre el lanzamiento de la colección Gym A Club NFT y su utilidad en el Sandbox.



La colección Gym A Club NFT se lanzará en junio de 2022 en cajas misteriosas. La acuñación se pagará en token DOSE a través de la página de aterrizaje del Sandbox de Gym Aesthetic.



Una colección que redefine el fitness gamificado

Desafiando el statu quo de la NFT con foto de perfil estándar, todos los titulares de la NFT de Gym A Club pueden disfrutar de varias utilidades y beneficios de Sandbox, como participar en una experiencia de fitness gamificada con su avatar de NFT, incluyendo entretenimiento de fitness y salud, eventos deportivos y minijuegos en el metaverso de DOSE Fitness dentro de Sandbox. El objetivo de la colección es animar a los individuos a ser más activos en el mundo físico a través del modelo "move-to-earn" (moverse para ganar), recompensando a los individuos por sus esfuerzos físicos.



Los titulares de Gym A Club NFT también pueden ganar DOSE, el token de utilidad utilizado dentro del metaverso DOSE Fitness en Sandbox y también las aventuras de audio propias de OliveX para jugar y ganar: Dustland Runner y Dustland Rider. Los titulares de la NFT de Gym A Club también pueden utilizar su NFT para acceder a una serie de exclusivas de GA, mercancía, eventos y mucho más.



Campeón de Kickboxing y Muay Thai como avatar de la colección NFT de Gym Aesthetics

Adhiriéndose al valor principal de Gym Aesthetics de "triunfar en cada batalla", la Colección NFT de Gym A Club entrará en la jaula con el embajador global y primer campeón mundial de kickboxing y Muay Thai de peso pesado NFT - Alain Ngalani (La pantera negra) liderando la colección. El cinco veces campeón del mundo de kickboxing y muay thai se convertirá pronto en el primer embajador de GA en el metaverso del fitness, proporcionando a los poseedores del avatar NFT de Alain Ngalani la oportunidad de utilizar a su embajador favorito dentro del Sandbox. Dentro de la historia de la serie de colecciones, Alain actúa como un reconocido experto en fitness muscular, reflejando su influencia y experiencia en el mundo físico.



Una vez que la serie de colecciones Gym A Club NFT esté en pleno apogeo, estrenará el avatar NFT Ligia; una de las actrices principales de la serie de colecciones Gym A Club NFT. Ligia es una chica rica, y aunque es débil, al ver todas las bajas y muertes en medio de la guerra, no pudo soportar quedarse de brazos cruzados sin actuar. Por ello, decidió entrenarse, aprender a boxear y seguir adelante para protegerse a sí misma y a los desfavorecidos de su comunidad.



Para más información y próximos anuncios, visitar el canal de Gym Aesthetics y el discord de OliveX Fitness Metaverse: https://discord.com/invite/cccJ84b2Z8



Asegurar el lugar en la lista blanca exclusiva

Para conseguir la lista blanca exclusiva de Gym Aesthetics x OliveX NFT, unirse a la campaña 2nd Gleam. Para más información, visitar: https://gleam.io/uoXpP/alain-ngalani-x-ga-gleam-whitelist



Acerca de Gym Aesthetics

Fundada en 2013, Gym Aesthetics es una marca alemana de ropa de fitness de alta tecnología que apela tanto a la estética como a las necesidades funcionales de sus clientes en todo el mundo. Sus llamativos cordones anchos iniciales y sus pantalones cortos que abrazan los muslos irrumpieron en la comunidad culturista alemana con un enorme éxito. 2017 marcó un nuevo capítulo para Gym Aesthetics cuando una empresa de fondos asiáticos vio su potencial e invirtió en la marca alemana para reforzar aún más su imagen de marca y ampliar su gama de productos y su cuota de mercado a nivel mundial. Ahora Gym Aesthetics se dedica a llevar una experiencia única de fitness y bienestar al metaverso.



Sitio web: www.gymaesthetics.com



Acerca de OliveX

OliveX es una empresa de salud y fitness digital que ofrece experiencias únicas a los usuarios a través de la gamificación del fitness, la realidad aumentada y las experiencias de jugar para ganar. El metaverso del fitness de OliveX proporciona plataformas que permiten que el fitness del mundo real se fusione con el universo digital para involucrar a los consumidores con las marcas, los influenciadores y los entrenadores. OliveX está diseñado para aquellos que hacen ejercicio en casa, en el gimnasio o al aire libre en más de 170 países.



Restricciones en sus Juegos, Metaverso del Fitness y $DOSE

Se aplican restricciones debido a las regulaciones de cumplimiento para diferentes jurisdicciones. Los residentes de ciertas jurisdicciones no pueden ganar $DOSE o participar en las ventas y/o campañas de NFT en su metaverso de fitness. Pueden aplicarse restricciones adicionales dependiendo del tipo de juego o experiencia a la que intente acceder.







Contacto

Nombre contacto: Susanna

Descripción contacto: Responsable de Marketing Digital

Teléfono de contacto: