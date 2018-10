COMUNICADO: La Hora de Cortar: una campaña que avisa a las mujeres de la hora justa a la que deberían dejar de trabajar

OH MY CUT!

Publicado 08/03/2018 14:29:09 CET

La cadena de salones de peluquería y belleza Oh my Cut! lanza una original campaña de comunicación para denunciar que las mujeres cobran un 30% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo

El relato feminista está calando en todos los niveles de la sociedad pasando a la acción con fenómenos de contestación como la huelga convocada para el Día de la Mujer o el movimiento #MeToo. En este contexto reivindicativo, Oh My Cut! ha creado una curiosa iniciativa para hacer visible el problema de la brecha salarial, mediante una herramienta que calcula la hora justa a la que las mujeres dejan de cobrar por su trabajo. Tan sencillo como indicar en lahoradecortar.com la hora de entrada y la hora de salida, para descubrir la hora exacta a la que debería de concluir la jornada en caso de ser mujer.

"La idea es proporcionar a nuestra clientela una herramienta útil de denuncia que consiste en hacer visible el problema laboral que sufren, sin perder el tono de humor de nuestra marca" indica Kiko Medina, CEO y fundador de la compañía. En la web lahoradecortar.com, las usuarias pueden activar una alarma para hacer oficial la nueva hora de salida ante toda la oficina, así como compartirla en sus distintas redes sociales (en esas nuevas horas libres). Además, la campaña muestra, a través de un divertido spot, a una serie de mujeres poniendo fin a su jornada laboral, recreando en unos cómicos sketches, situaciones tan absurdas como la situación que denuncian.

Sobre Oh my Cut!

Oh my Cut! es la marca que ha transformado el sector de la peluquería y la belleza apostando por la belleza inteligente. Con una trayectoria de más 10 años y 90 salones, Oh my Cut! es la empresa de su sector que más crece. Nacida bajo un modelo de negocio low cost en el contexto de la crisis económica y reconvertida a un modelo de Value for money, la compañía ha conseguido hoy asentarse sobre un posicionamiento Smart Beauty, a través de precios cerrados y transparentes, productos de primera calidad, y sobre todo poniendo en el centro de su comunicación a sus clientas: mujeres que saben lo que quieren y que para sentirse guapas necesitan únicamente los servicios básicos que ofrece la marca.

Enlaces:

http://www.lahoradecortar.com

http://www.ohmycut.com

Contacto

Nombre contacto: Oh My Cut!

Teléfono de contacto: 965 205 980

Imágenes

http://bit.ly/2DbyGq5

http://bit.ly/2DbyHdD

http://bit.ly/2DbyHKF

http://bit.ly/2DbQCRq

http://bit.ly/2DbyIOJ

Videos

https://youtu.be/fIBFfeOPw2k