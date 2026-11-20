Hospes recupera el emblema del Palacio de los Patos, los 'patos' que eran cisnes - Hospes Hotels

(Información remitida por la empresa firmante)

La restauración de las dos esculturas de su fuente se suma a la renovación del interiorismo y a la incorporación de obras de arte que acompañan el reposicionamiento del hotel en el Gran Lujo.

La intervención devuelve protagonismo a las figuras que dieron nombre al Palacio y revela detalles curiosos ocultos durante años bajo sucesivas capas de pintura, entre ellos marcas que podrían corresponder a impactos de bala.

Granada, 20 de noviembre de 2026. Dos cisnes dieron nombre al Palacio de los Patos. La aparente contradicción encierra una de las historias más singulares de este Palacio granadino: la de unas pequeñas esculturas de jardín que acabaron definiendo la identidad de todo un edificio. Ahora, Hospes ha llevado a cabo su restauración, recuperando la delicadeza de su modelado y profundizando en la historia de unas piezas cuyo valor va mucho más allá de lo ornamental.

La actuación forma parte del reposicionamiento de Hospes Palacio de los Patos, que ha unido la renovación del diseño de interiores y la incorporación de obras de arte con la conservación de los elementos históricos que hacen irrepetible al hotel. Una evolución hacia una experiencia de mayor lujo en la que el patrimonio ocupa un lugar central: en los espacios que se disfrutan y también en las historias que se descubren.

Dos cisnes en la memoria de Granada

Construido en 1890 como residencia de Eduardo Moreno y Moreno y Filomena Agrela y Moreno, según proyecto del arquitecto Francisco Giménez de Arévalo, el Palacio nació junto a las huertas y caminos de la Vega, en el límite de la ciudad de entonces. Hoy integrado en el centro de Granada, conserva en su jardín parte de aquella concepción original de casa señorial rodeada de vegetación.

Frente a la fachada principal, la fuente con sus dos cisnes se convirtió en un elemento tan reconocible que dio origen al nombre popular del inmueble. Aunque Granada los llamó patos, la documentación patrimonial ya identificaba las figuras como cisnes. Esa diferencia entre su representación y el nombre con el que han pasado a la memoria local constituye uno de los rasgos más entrañables del Palacio.

Lo que escondían las capas de pintura

La restauración ha permitido volver a apreciar detalles del plumaje y del modelado que habían quedado desdibujados por la acumulación de sucesivas capas de pintura. Fabricadas en hierro fundido y huecas en su interior, las esculturas presentaban también corrosión y huellas de reparaciones anteriores.

Entre las observaciones más singulares, el informe técnico recoge dos marcas que podrían corresponder a impactos de bala, además de otras dos posibles señales que habrían sido cubiertas con plomo. Su identificación se plantea como una hipótesis del restaurador, sin que la documentación permita establecer su causa o datación. Son indicios que abren nuevas preguntas sobre la trayectoria de las piezas y los episodios que pudieron atravesar.

Los análisis de materiales han aportado, además, una lectura de sus sucesivos cuidados: capas de pintura de distinta composición, depósitos calcáreos asociados al agua de la fuente y restos de antiguos tratamientos protectores. Bajo su apariencia familiar, los cisnes conservaban un pequeño archivo material de su propia historia.

Restaurar un símbolo, es cuidar y dar continuidad a la identidad

La intervención ha incluido la limpieza de las superficies, el tratamiento de la corrosión, la consolidación de zonas deterioradas y la aplicación de nuevas protecciones. Se ha mantenido la apariencia blanca con la que las figuras forman parte de la imagen reconocible del jardín, cuidando que el acabado permita apreciar de nuevo la riqueza de sus formas.

El trabajo ha sido realizado por el restaurador Francisco Javier Carrasco Molina, acompañado del estudio histórico-artístico de Francisco Serrano Espinosa, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, y de análisis de materiales efectuados por TESELA, Materiales, Innovación y Patrimonio.

Con esta actuación, Hospes continúa la puesta en valor del Palacio que conecta arquitectura histórica, interiorismo y arte. La restauración de los cisnes incorpora a esa transformación una dimensión especialmente significativa: el cuidado del elemento que dio nombre al lugar.

En la nueva etapa de Hospes Palacio de los Patos, estas dos figuras recuperan presencia como parte esencial de la experiencia del hotel y de su vínculo con Granada. Porque la historia de un Gran Palacio también puede contarse a través de los pequeños detalles que lo hacen único.

Sobre Hospes Palacio de los Patos

En el corazón de Granada, Hospes Palacio de los Patos 5★ Gran Lujo invita a descubrir una ciudad íntima y sofisticada, donde el patrimonio, el diseño y el arte forman parte de la experiencia de viajar. El hotel reúne dos arquitecturas con personalidades complementarias: un palacio del siglo XIX, con su monumental escalera, mosaicos y techos ornamentados, y el Edificio Alabastro, cuya celosía, transparencias y geometrías contemporáneas proponen una sugerente forma de vivir la luz. Entre ambos, el jardín ofrece un refugio de vegetación, agua y calma en pleno centro urbano.

La última renovación, realizada en 2025 y firmada por Bárbara Chapartegui y Álex Briones, abre un nuevo capítulo en la historia del hotel. Su propuesta reinterpreta la elegancia del Palacio y transforma los interiores del Edificio Alabastro con una sensibilidad cálida y actual. Tejidos envolventes, acabados en piedra, iluminación cuidadosamente concebida y mobiliario seleccionado para cada espacio dan forma a habitaciones, suites y salones que invitan a instalarse, observar y disfrutar sin prisa. El resultado es una atmósfera de lujo sereno, en la que cada textura y cada detalle acompañan el carácter de la arquitectura.

El arte aporta otra dimensión a esta estancia. Obras de Lucio Muñoz, Christopher Wool y Eduardo Arroyo, entre otros creadores, se integran en las habitaciones y los espacios comunes, estableciendo encuentros inesperados con la arquitectura y la vida cotidiana del hotel. Una escalera, una pausa en la biblioteca o el recorrido hacia el restaurante se convierten así en pequeñas oportunidades para descubrir su colección privada.

La experiencia se prolonga en su Jardín Gastronómico, renovado en 2026 y decorado por Bárbara Chapartegui, donde la cocina y las veladas al aire libre encuentran un escenario especialmente evocador. El bienestar completa la propuesta en Bodyna, con tratamientos y un circuito de aguas que invitan a recuperar el equilibrio. Arquitectura, arte, gastronomía y cuidado personal expresan aquí la visión de Hospes: una hospitalidad atenta, conectada con el destino y con la belleza de habitar lugares con historia.

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