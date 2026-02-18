Huérfano buscando el mar, el esperado regreso a la poesía de Pablo Méndez - salón del libro de poesía

Madrid, 18 de febrero de 2026.- Huérfano buscando el mar es el nuevo libro de Pablo Méndez y su regreso, después de casi quince años, a la poesía. Publicado bajo el emisor Salón del Libro de Poesía, se trata también de su obra más irónica y destructiva y, a la vez, la más mística y trascendental: una propuesta poética donde la nostalgia y el dolor por la pérdida se convierten en una constante conmovedora y profundamente original.

Compuesto por una serie de poemas breves y narrativos, el libro construye una biografía emocional donde lo cotidiano —un coche antiguo, una calle de barrio, una ferretería, un recuerdo escolar, un gesto amoroso— se convierte en materia lírica y revelación. Desde el poema inicial, “Fe de vida”, hasta el cierre “Compañía”, el lector asiste a un itinerario vital marcado por la pérdida y, al mismo tiempo, por una obstinada celebración del amor y de la vida.

En textos como El verano de las fuentes, Diaria o Balada de los viejos coches, la memoria familiar aparece como un eje central, especialmente la figura de la madre, cuya muerte atraviesa el libro como una herida que nunca termina de cerrarse. El amor erótico y conyugal, por su parte, ocupa un lugar luminoso en poemas como Único espacio, Imaginarte o Tormenta final, donde el cuerpo del otro es refugio, salvación y absoluto camino.

Huérfano buscando el mar es, un libro de madurez: sereno, irónico por momentos, ferozmente honesto siempre. Un poemario que no busca deslumbrar con artificios, sino conmover desde la verdad emocional y la belleza desnuda de la palabra.

Nacido en Madrid en 1975, Pablo Méndez es una referencia obligada de nuestra poesía, publicó su primer libro con solo diecisiete años y es autor de títulos muy elogiados, como Una flecha hacia la nada, Barrio sin luz, Ana Frank no puede ver la luna (Premio de la Crítica de Madrid) o Cadena perpetua que recoge su obra poética íntegra y ha alcanzado seis ediciones.

En 2015 su libro de ensayo ¿Con qué político te irías a cenar esta noche?, se convirtió en un best-seller y dio pie a obras posteriores como Parejas por dentro, Borbón blues o Cenicientas o madrastras… sin embargo, en palabras del propio Pablo Méndez: la poesía es mi primera vocación y el mayor exponente de mi literatura, no podría vivir sin hacer poesía.

Huérfano buscando el mar es un regreso poético esperado por muchos.

