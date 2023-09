ibis Styles y Epson impulsan la transformación sostenible en el sector del diseño de interiores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de septiembre de 2023.

"Rethink your style" es una propuesta colaborativa que nace para jugar un papel activo de ambas marcas como agentes de cambio, impulsando la economía circular en el diseño, así como el nuevo y joven talento con modelos de producción y creación más sostenibles

ibis Styles, marca lifestyle del grupo Accor, con sus hoteles inspiradores de diseño audaz y sorprendente, presenta, junto a Epson, líder en innovación y tecnologías más eficientes, compactas y precisas, su nuevo proyecto colaborativo "Rethink Your Style", en la feria C!Print Madrid. Se trata de una propuesta que nace para desempeñar un papel activo como agentes de cambio, impulsando la transición hacia modelos de producción más sostenibles en el diseño de interiores, el sector textil, y la personalización de espacios y productos.



Mediante la economía circular, la reutilización de recursos y el uso de tecnologías de impresión de menor impacto, la iniciativa "Rethink Your Style" da una nueva vida a los residuos plásticos recogidos del mar a partir de la innovadora tecnología de impresión sin calor de Epson. Para ello, ambas compañías trabajarán junto a tres escuelas de diseño de referencia, dando la oportunidad a que nuevos talentos repiensen y rediseñen espacios en tres hoteles ibis Styles ubicados en Barcelona, Madrid y Lisboa.



"Rethink your Style" se enmarca en la iniciativa " BSearcular", alianza formada en 2022 por escuelas de diseño, proveedores de producción textil en Portugal y en España y Epson. A través de este proyecto, se han reutilizado plásticos de los océanos para confeccionar prendas de moda creadas por jóvenes talentos en diseño.



Así, este se centra en tres áreas de actuación que comprenden inspirar a la sociedad mediante una nueva manera de aproximarse al diseño desde una vertiente sostenible con una visión de economía circular y tecnologías de menor impacto, potenciar el nuevo talento de los profesionales del futuro con compromiso sostenible y visión de cambio positivo, y abanderar el concepto de alianzas en pro de objetivos comunes, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



"En un contexto de emergencia climática como el actual, es esencial que las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector, cuenten con aquella tecnología y materias primeras que les permitan avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el entorno. A través de "Rethink Your Style", queremos compartir con el público que, si trabajamos de manera coordinada, con creatividad e innovación, y utilizando las soluciones adecuadas, el cambio hacia un mañana mejor es posible" ha señalado Raul Sanahuja, responsable de comunicación de Epson Ibérica.



En este sentido, este proyecto se alinea con el espíritu creativo y rompedor de ibis Styles, con las políticas de sostenibilidad del grupo Accor, pionero en seguir programas de reducción de CO2; y con en el uso de energías renovables de, acuerdo con objetivos de descarbonización fijados con el método SBTI (Science Based Target Initiative).



"Rethink Your Style" requiere a la sociedad y llama la atención de empresas, diseñadores y consumidores sobre lo necesario de aplicar la creatividad y el rigor para lograr, entre todos, un océano libre de plásticos y poder llevar a cabo prácticas más sostenibles. En este sentido ibis Styles pone al servicio de esta causa su enorme poder inspirador", indica Laura Alves, Brand Marketing Manager de las marcas Eco & Super-Eco en España y Portugal.







