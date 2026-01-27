IBO y UIC Barcelona crean el Aula en Odontología Digital y Nuevas Tecnologías

Sr. Ignacio Martí Pamplona, director general de IBO y Dr. Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona (de izquierda a derecha). - UIC BARCELONA.

(Información remitida por la empresa firmante)

Con esta colaboración, la Facultad de Odontología de UIC Barcelona y la empresa especializada en implantología y aditamentos protésicos, IBO, plasman su compromiso con la investigación y el papel relevante de ésta en la formación de los profesionales de la odontología

Barcelona, 27 de enero de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) e IBO, compañía especializada en la fabricación de aditamentos protésicos para implantes dentales, han firmado un acuerdo de colaboración para crear la nueva Aula en Odontología Digital y Nuevas Tecnologías, vinculada a la Facultad de Odontología de la Universidad.

Con el Dr. Mitchel Chávez como director científico y coordinada por la Dra. Bárbara Pàmies, ambos docentes de la Facultad de Odontología, la nueva aula de empresa impulsará un proyecto de investigación centrado en el análisis de la conexión pilar-implante con el método de microscopía electrónica de barrido (MEB) entre pilares originales y compatibles de la casa IBO.

Conscientes de la relevancia que tienen la investigación y la formación en el ámbito de odontología para desarrollar soluciones y tratamientos que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes, ambas entidades unen sus recursos para potenciar de manera conjunta el desarrollo de actividades científicas en beneficio del conjunto de la sociedad.

Como explica el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología de UIC Barcelona, “los profesionales de la odontología tenemos el compromiso de ofrecer a nuestros pacientes las soluciones más adecuadas para cada caso, y la innovación y la transferencia de conocimiento tienen aquí un papel clave, especialmente en el ámbito de la implantología”. “La creación de esta nueva aula, de la mano de una empresa de referencia como IBO, nos permite impulsar proyectos de investigación que se traducirán en una mejor atención a la salud bucal de las personas”, añade el Dr. Giner.

Con la creación de esta nueva aula de empresa, la Facultad de Odontología de UIC Barcelona cuenta ya con cuatro aulas y siete cátedras que permiten transferir a la sociedad el conocimiento generado por la Universidad en colaboración con empresas de referencia en el sector odontológico.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 45 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre IBO

Ibodontit (IBO) es una empresa española líder fabricante de aditamentos dentales compatibles optimizados para el entorno digital Cad-Cam.

Presente en más de 30 países y en plena expansión, IBO diseña, fabrica y comercializa todo tipo de aditamentos para implantes dentales asesorada por reconocidos profesionales de la odontología y técnicos protésicos.

Comprometida con la innovación, la calidad y el desarrollo de actividades científicas para el sector dental en beneficio del conjunto de la sociedad, IBO apuesta por brindar un servicio excepcional al profesional de la odontología ofreciendo asesoramiento experto y soporte personalizado.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 657 736 887

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès