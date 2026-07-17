'Ideas con Alma' impulsará el emprendimiento de 100 personas en Castilla-La Mancha

Emprendedores Castilla la Mancha - Incubadora CON VALORES

(Información remitida por la empresa firmante)

Incubadora CON VALORES pone en marcha, con la financiación de Fundación INCYDE, un programa gratuito online de formación, mentorías y acompañamiento dirigido especialmente a personas en riesgo de exclusión social

Castilla-La Mancha, 17 de julio de 2026.- Una idea puede convertirse en un empleo, una fuente de autonomía y el comienzo de una nueva vida. Con esta premisa nace IDEAS CON ALMA: Emprendimiento social con corazón, un programa promovido por Incubadora CON VALORES y financiado por Fundación INCYDE, que acompañará a 100 personas emprendedoras de Castilla-La Mancha en la creación y consolidación de proyectos con impacto económico, social y medioambiental. El programa será gratuito, comenzará el 22 de septiembre y las inscripciones ya están abiertas.



La iniciativa estará abierta a personas de toda la comunidad autónoma, sin distinción de género, nacionalidad, edad, origen o situación personal. El programa prestará especial atención a quienes se encuentren en riesgo de exclusión social, tengan mayores dificultades para acceder al empleo o residan en zonas rurales con menos oportunidades económicas.



A través de una metodología completamente online, los participantes accederán a itinerarios personalizados que combinarán formación práctica, mentoría especializada y acompañamiento individual. El objetivo no es únicamente ayudarles a poner en marcha un negocio, sino facilitar que desarrollen las capacidades, la confianza y las redes necesarias para construir un futuro profesional sostenible.



Emprender para transformar realidades

IDEAS CON ALMA parte de una convicción: el talento está presente en todos los territorios y colectivos, pero las oportunidades no siempre llegan a todas las personas por igual.



Por este motivo, el programa busca eliminar barreras y acercar el emprendimiento y el autoempleo a quienes necesitan nuevas alternativas para mejorar su autonomía económica y personal. Cada participante contará con apoyo para analizar la viabilidad de su idea, definir un modelo de negocio, fortalecer sus competencias y conectar su proyecto con oportunidades económicas reales.



"Detrás de cada idea puede haber una persona que necesita una oportunidad, una familia que busca estabilidad o un pueblo que quiere seguir vivo. Con IDEAS CON ALMA queremos demostrar que emprender también puede ser una herramienta de inclusión, dignidad y transformación social", señala Melquiades Lozano, Presidente y Co-fundador de Incubadora CON VALORES.



Un modelo con corazón

El programa tendrá formación y mentorías a cargo de profesionales con experiencia real en la creación de empresas, todo esto se desarrollará durante 3 meses en los que cada emprendedor además de recibir conocimientos muy valiosos creará vínculos con una comunidad de emprendedores que buscan crearse un medio de vida.



IDEAS CON ALMA complementará las políticas públicas existentes mediante un acompañamiento cercano, flexible y adaptado a las circunstancias de cada persona. Su modalidad online facilitará la participación desde cualquier punto de Castilla-La Mancha, evitando que la distancia o la falta de recursos se conviertan en un obstáculo.



2ª edición en Castilla La Mancha

Esta será la segunda edición de este programa de emprendimiento en Castilla-La Mancha, una oportunidad para repetir y ampliar el impacto de una experiencia que ya dejó historias profundamente inspiradoras en el territorio. Es el caso de Belén Fraile y Amelia Belmonte, dos emprendedoras de la región que, además de recibir formación y acompañamiento en emprendimiento, encontraron en la comunidad del programa un espacio de apoyo, conexión y confianza. De ese proceso no solo surgieron nuevas herramientas profesionales, sino también una valiosa amistad que refleja uno de los grandes pilares de Incubadora CON VALORES: emprender acompañado puede transformar tanto los proyectos como la vida de las personas.



También destaca la historia de Marina Ramos, una emprendedora con valores que, desde Guadalajara, convirtió su creatividad y su pasión por la radio en un proyecto con propósito. Argentina de corazón y comunicadora por vocación, Marina dio vida a un podcast dirigido a la mujer sénior, concebido como un espacio para compartir experiencias, reflexiones y herramientas que acompañen y empoderen a las mujeres en una etapa vital llena de talento, aprendizajes y nuevas posibilidades. Su iniciativa demuestra que una idea personal puede convertirse en una plataforma de conexión, visibilidad e impacto social.



Convocatoria abierta a personas con una idea y ganas de avanzar

El programa es completamente gratuito, durará 3 meses y estará dirigido a personas residentes en Castilla-La Mancha que deseen explorar el emprendimiento o el autoempleo como una alternativa. No será necesario contar con experiencia previa, ni siquiera una idea clara, sino una inquietud o la motivación necesaria para iniciar un proceso de transformación. El programa comenzará el 22 de septiembre.



Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse a través de: https://cvalores.org/programa-de-incubacion-digital-castilla-la-mancha/



Emisor: Incubadora CON VALORES

Contacto

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615



