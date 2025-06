IE University, sede de los Premios de las Artes de la Construcción y del Concurso de Arquitectura Richard

(Información remitida por la empresa firmante)

Segovia, 13 de junio de 2025.

El campus de Segovia de IE University ha acogido esta semana la ceremonia de entrega de los Premios de las Artes de la Construcción y del Concurso de Arquitectura Richard H. Driehaus 2025. Estos galardones reconocen, respectivamente, a los principales maestros de los oficios de la construcción en España y a los equipos de arquitectos premiados por sus propuestas para cada uno de los tres municipios seleccionados en el concurso.

Ambas iniciativas están impulsadas por la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración de INTBAU España y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. El evento ha sido organizado en colaboración con IE School of Architecture and Design, que actuó como anfitrión de la mano de su decano, David Goodman.

El acto ha sido presidido por Susana Alcalde Amieva, Subdirectora General del Instituto del Patrimonio Cultural de España junto a los representantes de las entidades organizadoras Miguel Larrañaga Zulueta, Vicerrector de Alumnos de IE University, David Goodman, Decano de IE School of Architecture & Design, José Franqueira Baganha, Vicepresidente de la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales, Susana Moreno Falero, Decana del COACYLE en representación del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Alejandro García Hermida, Director Ejecutivo de la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales.

En el marco de esta colaboración, se ha inaugurado también la exposición Materia. Oficio. Lugar, que podrá visitarse hasta el 11 de octubre en el IE Creativity Center, situado en la Real Casa de la Moneda de Segovia.

Premios de las Artes de la Construcción 2025:

Un reconocimiento a los maestros artesanos más destacados

Estos galardones reconocen anualmente el trabajo de los maestros más destacados en los diversos oficios de la construcción tradicional en España. En esta edición, los premiados han sido: Feliu Martín Farré, maestro cantero de La Floresta (Lleida), por su destacada labor en importantes monumentos como la Sagrada Familia de Barcelona; Miguel Ángel Tapia, maestro carpintero, tallista e imaginero de Valladolid, tanto por su amplia trayectoria en el oficio como por su labor formando a jóvenes carpinteros; Manuel Monteserín, maestro teitador del Bierzo (León), por su labor en la conservación del oficio de techado con paja de centeno de las características pallozas y hórreos del noroeste peninsular; y Juan José Gómez Delgado, maestro herrero de Lebrija (Sevilla), por sus trabajos de forja y por su compromiso con la formación y la transmisión del oficio desde su centro Forja Lebrija.

Además, con el fin de contribuir a dar continuidad a la labor que desarrollan, los maestros Miguel Ángel Tapia y Manuel Monteserín recibirán apoyo adicional para la formación de un aprendiz durante un período de seis meses, aprendiz que recibirá también ayuda económica durante su etapa de formación.

Concurso de Arquitectura Richard H. Driehaus 2025:

Una arquitectura más bella, arraigada, sostenible y socialmente integradora

El Concurso de Arquitectura Richard H. Driehaus es una convocatoria internacional cuyo objetivo es promover la práctica de una arquitectura y un urbanismo que mantengan, actualicen y den continuidad a las formas, los materiales y el carácter propios de cada lugar. Busca, además, contribuir a generar entornos urbanos más bellos, coherentes, sostenibles y socialmente integradores.

En esta edición, los tres enclaves seleccionados han sido: Baltanás (Palencia), Irurita (Valle de Baztán, Navarra) y La Fresneda (Teruel). Arquitectos de diversas nacionalidades han presentado propuestas de diseño arquitectónico y urbano para cada uno de ellos.

El jurado ha otorgado el primer premio a la propuesta Identidad Estereotómica, presentada para Baltanás por Carlos Vallecillos Moya, Javier Navarro Mateos y Guillermo Soria Alonso. Se han concedido, además, dos menciones honoríficas para los proyectos Al Cotarro, de Ramón Andrada González-Parrado y Alfonso Zavala Cendra, y Los Corros del Cerrato, del estudio franco-español Patio b, formado por Blanca Aguilar y Benoît Souli.

En el caso de Irurita, el primer premio ha recaído en la propuesta Ni Arrai!, elaborada por el equipo compuesto por Javier Manén, Enric Mas y Tomás Masó. Se han concedido, además, menciones honoríficas a ¿Preparado para jugar?, de Ramón Preciado Jiménez y Miriam Larumbe Vinuesa, y Ventana abierta, del equipo integrado por Luis Felipe Pérez Villanueva, María del Carmen Crespo Pérez y Laura de la Mata Morales.

En cuanto a La Fresneda, el primer premio ha distinguido el proyecto La Fresneda: Restoration of the hillside, realizado por los arquitectos polacos Oskar Alaburda, Oskar Pawlowski y su colaborador Mateusz Choluj. También se han otorgado dos menciones honoríficas a Fraxinus Excelsior, de Víctor Guimerá Millán y María del Pilar Rama Lara, y a The Town on the Hill, de Nefeli Eforakopoulou y Michael Cradock.

Inauguración de la exposición “Materia. Oficio. Lugar.”

En el marco de la entrega de estos galardones, se ha inaugurado también la exposición “Materia. Oficio. Lugar.”, que podrá visitarse hasta el 11 de octubre en el IE Creativity Center, ubicado en la Real Casa de la Moneda de Segovia. Esta muestra explora el papel activo y las posibilidades que ofrecen los oficios de la construcción tanto en la enseñanza como en la práctica contemporánea de la arquitectura.

Entre las obras expuestas se incluyen el trabajo de los ganadores de los Premios de las Artes de la Construcción, así como las propuestas de diseño galardonadas en la sexta edición del Concurso de Arquitectura Richard H. Driehaus, y una selección del trabajo realizado por los maestros y aprendices beneficiarios de la última edición de las Becas Donald Gray de las Artes de la Construcción.

La muestra incluye, además, una sección dedicada al trabajo que impulsa en este campo Wesam Al Asali, profesor y coordinador en IE School of Architecture and Design de la colaboración con la Fundación Culturas Constructivas Culturales. Al Asali ha desarrollado iniciativas que incorporan saberes artesanales en la formación y práctica arquitectónica, articulando el diseño contemporáneo con las técnicas constructivas tradicionales. Su labor educativa abarca talleres con artesanos locales y el uso de tecnologías como la realidad aumentada para explorar nuevas metodologías de aprendizaje y creación.

