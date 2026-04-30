Un informe revela la brecha entre discurso institucional y práctica real en salud mental en Cataluña

Congreso Nacional e Internacional de Psicología Clínica de SEPC-ANPIR en Girona - SEPC-ANPIR

(Información remitida por la empresa firmante)

Girona, 30 de abril de 2026.

La Sociedad Catalana de Psicología Clínica (SCPC-ACAPIR) presentará el informe ‘La salud mental en Cataluña: entre el discurso institucional y la práctica real’, que revela la brecha que existe entre los objetivos declarados y el funcionamiento real de los dispositivos asistenciales, y que está provocando el deterioro de la atención clínica. Será en el marco del XXV Congreso Nacional y VI Internacional de Psicología Clínica de la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR), que se celebrará del 28 al 30 de mayo en Girona.

Se trata de un análisis basado en la experiencia acumulada de profesionales especialistas en psicología clínica que trabajan en la red pública. Y tiene como objetivo describir cómo opera en la práctica el sistema de salud mental en Cataluña y qué efectos produce esta forma de organización, uno de los cuales es el deterioro de la atención clínica. El informe, que pretende ser un punto de inflexión para mejorar la atención a los pacientes de salud mental, plantea una serie de propuestas y aboga por la atención comunitaria.

Precisamente, el lema de esta edición del Congreso de Psicología Clínica es “A contracorriente. Atención comunitaria digna y de calidad”, que pretende poner el foco en la necesidad de garantizar el acceso de todas las personas a una atención comunitaria especializada digna y de calidad. Por ello, el modelo asistencial comunitario, la ética y los derechos en salud mental, y la situación actual de la atención en salud mental en el Sistema Nacional de Salud serán los ejes vertebradores de ese congreso, en el que se darán cita cientos de especialistas en Psicología Clínica.

Pero también se abordarán otros temas más diversos, con representación de profesionales del mundo académico y del sistema sanitario en las diferentes mesas que debatirán sobre trastornos de la personalidad; prevención del suicidio; herramientas y tratamientos de psicoterapia; salud mental en infancia y adolescencia; neuropsicología, y psicología clínica en atención primaria, hospitalaria y urgencias, entre otros.

A lo largo de los tres días de duración, también se presentarán diferentes grupos de trabajo y se realizarán actividades y talleres paralelos sobre temáticas diversas, completando de este modo una amplia oferta formativa y experiencial para todos los participantes.

ASAMBLEA GENERAL Y NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ANPIR

En el marco del congreso, tendrá lugar también la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR), de la que saldrá elegida la nueva Junta Directiva de la entidad para los próximos años.

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Finalmente, el Comité Científico del Congreso entregará en el acto de clausura el XX Premio SEPC-ANPIR Jóvenes Investigadores en Psicología Clínica y el X Premio SEPC-ANPIR al mejor artículo sobre Psicología Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Galardones que tienen la finalidad de estimular y reconocer la labor de investigación entre los profesionales de la psicología clínica en España.

Todos los interesados en inscribirse al Congreso, pueden hacerlo a través de la web https://congresoanpir.org/

El programa del Congreso, con toda la información y ponentes se encuentra disponible en https://congresoanpir.org/programa-2026/