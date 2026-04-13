El Instituto de Cultura Gitana celebra en Madrid la XVIII Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana

GALARDONADOS Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana XVIII - INSTITUTO DE CULTURA GITANA

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 13 de abril de 2026.

El Instituto de Cultura Gitana, fundación del sector público adscrita al Ministerio de Cultura, ha celebrado en Madrid la XVIII Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana, coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Estos galardones reconocen los méritos de personalidades que contribuyen a la difusión, el desarrollo y el enriquecimiento de la cultura gitana.

En un contexto especialmente significativo tras la conmemoración del 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica, esta edición ha vuelto a poner en valor la importancia de seguir promoviendo, visibilizando y reconociendo la cultura gitana como parte esencial del patrimonio cultural común.

La gala, celebrada en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro, ha estado conducida por Ariel Carmona y Helena Kaittani, y ha reunido a representantes institucionales.

El acto ha contado con la intervención institucional del Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, quien en su discurso de apertura puso en valor la cultura gitana como parte fundamental del patrimonio cultural del país y anunció la nueva dirección del Instituto de Cultura Gitana, que pasará a estar liderado por Ismael Cortés, destacando su perfil como una figura de consenso.

Durante la ceremonia se han sucedido distintas intervenciones institucionales y momentos artísticos, con un programa que ha combinado música en directo, interpretaciones escénicas y recitales poéticos. Entre ellos, han destacado las actuaciones musicales a cargo de Juan Cortés al piano, Saray Muñoz a la voz, Salva Cortés a la percusión, así como la participación de Pedro María Peña y Juan Requena a la guitarra y José Valencia al cante. Asimismo, el público pudo disfrutar de un recital poético a cargo de Juan Peña, con versos de El Lebrijano.

La gala ha contado también con la entrega de los galardones en las distintas categorías, reconociendo el talento, la trayectoria y la contribución a la cultura gitana de los premiados de esta edición.

Premiados de la XVIII Gala de Premios del Instituto de Cultura Gitana:

? Lola Cabrillana, en la categoría de Literatura, por su capacidad para trasladar a la literatura la memoria, la realidad y la identidad del pueblo gitano desde una mirada honesta y comprometida

? Luis Márquez, en la categoría de Artes Plásticas, por una trayectoria artística que explora la identidad y la memoria gitana desde un lenguaje visual propio

? Original Elías, en la categoría de Música y Artes Escénicas, por representar una nueva generación de creadores que fusionan tradición y lenguajes contemporáneos

? Alina ?erban, en la categoría de Jóvenes Talentos, por su trayectoria internacional y su contribución a la visibilización de las narrativas del pueblo romaní

? Tito Losada, en la categoría A Toda una Trayectoria, por una vida dedicada a la música y su aportación al desarrollo del flamenco y la cultura gitana

? Felipe García, en la categoría de Concordia, por su labor como referente en la promoción del diálogo, la convivencia y el entendimiento

Los premiados coincidieron en destacar el valor de la cultura como herramienta para alcanzar la igualdad y luchar contra la discriminación, así como el derecho a soñar como motor de transformación personal y colectiva.

El acto contó también con el discurso de clausura del nuevo director del Instituto de Cultura Gitana, Ismael Cortés, quien subrayó el carácter internacional de la cultura gitana como una cultura que construye puentes más allá de las fronteras, así como su valor particular en España, destacando la contribución histórica del pueblo gitano en los ámbitos social, cultural y político. Asimismo, puso en valor la cultura como un elemento democrático fundamental para el entendimiento entre comunidades desde el respeto y el reconocimiento mutuo.

El acto concluyó con un cierre musical colectivo, poniendo en valor la riqueza y diversidad de la cultura gitana contemporánea.