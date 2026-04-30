Insur se alía con Grupo MAS para desarrollar una promoción residencial de 192 viviendas en Sevilla

El proyecto, ubicado en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista-La Palmera, contará con 192 viviendas y amplias dotaciones en una de las zonas con mayor proyección urbanística del sur - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

- Grupo Insur se alía con el family office de Grupo MAS para desarrollar una promoción residencial de 192 viviendas en Sevilla con una inversión de 56,8 millones

- El proyecto, ubicado en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista-La Palmera, contará con 192 viviendas y amplias dotaciones en una de las zonas con mayor proyección urbanística del sur de la ciudad

Sevilla, 30 de abril de 2026.- Grupo Insur y el family office de Grupo MAS han formalizado una alianza estratégica para el desarrollo de una nueva promoción residencial en Sevilla, tras la reciente adquisición de un suelo en la calle Afrodita, en el distrito Bellavista-La Palmera. Para ello, ambas entidades han constituido una sociedad conjunta desde la que impulsarán este proyecto, que supondrá una inversión total de 56,8 millones de euros. La actuación contempla la construcción de 192 viviendas, así como locales comerciales, garajes, trasteros y completas zonas comunes, en un enclave que destaca por su creciente atractivo residencial.

El suelo se sitúa en las inmediaciones de los Jardines de Hércules, una de las áreas que está experimentando una mayor transformación urbanística en Sevilla. Este entorno se consolida como uno de los focos de expansión más relevantes del sur de la ciudad, con un notable potencial para acoger nuevos desarrollos residenciales.

La zona cuenta, además, con excelentes conexiones, tanto por carretera, con acceso directo a la A-4, como mediante transporte público, gracias a diversas líneas de autobuses urbanos. A ello se suma la futura llegada del Metro de Sevilla, que reforzará aún más la conectividad del área en los próximos años. Este nuevo proyecto se enmarca en el proceso de transformación que está viviendo el sur de Sevilla, impulsado por importantes actuaciones urbanísticas y donde Grupo Insur ha desarrollado Bermes I y Bermes II. La promoción, con previsión de inicio de obras en diciembre de 2026, viene así a sumarse a este conjunto de iniciativas que están redefiniendo el crecimiento de la ciudad.

El director de promoción residencial de Grupo Insur, Zacarías Zulategui, ha señalado que "Sevilla es una zona estratégica para la compañía, en la que llevamos años desarrollando proyectos que contribuyen a su crecimiento ordenado y sostenible. A través de alianzas como la que ahora ponemos en marcha con el family office de Grupo MAS, reforzamos nuestra capacidad para impulsar nuevos desarrollos en ubicaciones clave. Este proyecto representa una excelente oportunidad y confiamos plenamente en su éxito". Con esta operación, Grupo Insur reafirma su compromiso con el desarrollo urbano de Sevilla y su apuesta por proyectos residenciales de calidad en enclaves con alto potencial de crecimiento.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.218 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

EMISOR: GRUPO INSUR

Contacto de Prensa:

Manuel Recio 600 90 55 93 manuelrecio@europapress.es

Sandra Delgado 600 90 50 85 sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso 600 90 56 25 leopoldoalonso@europapress.es