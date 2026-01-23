intu Xanadú consolida su posición en el sector al crecer un 4,4% en ventas y superar los 12,5 de visitantes

Archivo - Intu Xanadú - INTU XANADÚ - Archivo

- La llegada de nuevos operadores y la reforma de tiendas ya presentes en el centro ha generado además 7,5 millones de euros de inversión y más de 6.600 m2 de nueva superficie de alquiler incorporada y reformada

- Asimismo, intu Xanadú se posiciona un año más en el puesto número uno en el ranking de centros comerciales de la Comunidad de Madrid gracias a las opiniones que los usuarios hacen en Tripadvisor y Google de su visita y experiencia al centro

- Desde el pasado mes de septiembre, intu Xanadú cuenta con el mayor parque de carga eléctrica de Iberia y vio además reconocida su labor en el campo de la sostenibilidad al alzarse con el premio a mejor edificio comercial en los BREEAM Awards 2025

Madrid, 23 de enero de 2026.- intu Xanadú termina el año consolidando su posición como centro comercial referente en el sector al registrar cifras muy positivas tanto en afluencia como en comercialización. De esta forma, el destino madrileño ha logrado superar los 12,5 millones de visitantes y ha crecido un 4,4% en ventas a lo largo del 2025.

A esto hay sumar más de 6.600 metros cuadrados de nueva superficie de alquiler incorporada y reformada, alcanzando 7,5 millones de euros de inversión total, gracias a la llegada de nuevos operadores como Zapshop, Óptica 2000, Vezzo, Sushi Tokyo, JosePan, Brasa y Leña, Orange, Lacoste, Yoyo Nails, Liao Pastel, Oakberry, Medi-Market y Pirate Golf; así como por otros nueve locales que han ampliado o reformado sus espacios para mejorar y ofrecer una mejor experiencia de compra a sus clientes, como Pull & Bear, AliExpress, Calzedonia, Hollister, Marypaz, Deichmann, Solvision, Foot Locker, Muerde la Pasta y Taco Bell.

“2025 ha sido un año muy positivo, no solo en cuanto a lo que concierne a nuestra actividad económica y comercial, sino que hemos logrado grandes avances en nuestra estrategia de ESG, y en ofrecer experiencias únicas y exclusivas a nuestras visitantes. Nos enorgullece en este sentido ver como los operadores siguen apostando por intu Xanadú para abrir o reformar sus locales, y por contar sobre todo con la fidelidad y la buena experiencia que los usuarios dicen de nosotros tras su visita”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Durante 2025 cabe también destacar la adquisición del 50% de intu Xanadú por parte de la gestora española Rivoli Asset Management, que se incorpora así a la propiedad del centro comercial junto a Nuveen, que mantiene el otro 50% del activo madrileño.

Satisfacción de los visitantes

La apuesta y confianza de las marcas por tener o mantener su presencia en intu Xanadú se alinea asimismo con la fidelidad y satisfacción de los clientes y visitantes. De media, pasan 2,6 horas en el centro y los sectores de compra más habituales siguen siendo moda con un 96%, restauración con un 90% y belleza, con un 73%, seguido de cine (48%), deporte (38%) y ocio (37%).

Asimismo, intu Xanadú se posiciona un año más en el puesto número uno en el ranking de centros comerciales de la Comunidad de Madrid gracias a las opiniones que los usuarios hacen en Tripadvisor y Google de su visita y experiencia al centro; y en cuanto al Net Promoter Score (NPS)- el indicador que mide la probabilidad de que un cliente recomiende un producto o servicio- el destino madrileño se sitúa en un +77% (más de treinta puntos en comparación con la media del sector).

Estos indicadores son resultado de la combinación de inversión, oferta y experiencias que intu Xanadú ofrece en su compromiso con el cliente. A las más de 220 tiendas que alberga de primer nivel, hay que sumar los planes y propuestas de ocio únicas y exclusivas (Snozone, Atlantis Aquarium, Ilusiona, Cinexa Luxe) que posicionan al centro como un destino familiar y experiencial, así como eventos, activaciones y campañas llevadas a cabo a lo largo de todo el año.

Hitos y previsiones 2026

De cara a 2026, intu Xanadú seguirá trabajando para cumplir sus objetivos marcados en materia de ESG, y consolidar los hitos ya alcanzados durante el año pasado, como la inauguración del mayor parque de recargas de coches eléctricos de Iberia gracias a la alianza de Galp y BMW Group, o el reconocimiento a mejor edificio comercial en los BREEAM Awards en una gala celebrada en junio en Londres y que le convirtió en el primer centro comercial español en recibir este galardón.

Un mes después, en julio de 2025, obtenía la certificación ‘Residuo Cero’ de AENOR, convirtiéndose en el primer centro comercial de la Comunidad de Madrid en alcanzar este reconocimiento que avala que más del 90% de los residuos generados en sus instalaciones son reciclados, evitando su destino a vertedero. A este logro hay que sumar la obtención del sello ‘Cálculo’ de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) por el registro de su huella de carbono durante el ejercicio del 2024.

El destino madrileño culmina así un año histórico en su hoja de ruta sostenible cuyas acciones forman parte de la estrategia ‘Net Zero’, ejecutada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica. ‘En 2026, intu Xanadú continuará consolidando los estándares alcanzados con dos objetivos clave: Net Zero Carbon y Residuo Cero e iniciará los preparativos para renovar la certificación BREEAM In-USE en 2027”, afirma Alexis Martín.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

