intu Xanadú, finalista en los ICSC Global Awards 2026 por su proyecto con creadores de contenido locales

Proyecto con creadores de contenido locales en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- El complejo madrileño ha sido seleccionado gracias a una iniciativa pionera basada en colaboraciones a través de creadores de contenido locales seleccionados por su afinidad y vinculación con el entorno

- Los ICSC Global Awards son uno de los galardones más prestigiosos a nivel internacional en marketing de retail y los ganadores se anunciarán el próximo 18 de mayo en Las Vegas

(Información remitida por la empresa firmante)

.-ha sido seleccionado como, uno de los, que reconocen anualmente las mejores iniciativas de marketing, innovación y experiencia de cliente a nivel global.

El complejo madrileño ha sido distinguido en la categoría MAXI gracias al proyecto ‘intu Xanadú UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators’, una acción pionera basada en la creación de contenido auténtico a través de microinfluencers locales, con el objetivo de conectar de forma más cercana y relevante con la comunidad y audiencias del centro.

“Este reconocimiento supone un importante aval al trabajo realizado por el equipo de intu Xanadú y a una forma de entender el marketing basada en la autenticidad, la innovación y la conexión con nuestro entorno más cercano. Ser finalista refuerza nuestro posicionamiento como referente en marketing experiencial y estrategias digitales”, afirma Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

La iniciativa no se centró en grandes volúmenes de seguidores, sino en la credibilidad, cercanía y capacidad de conexión real con la audiencia, fomentando una narrativa más orgánica y alineada con la experiencia del visitante.

Los creadores participaron en la generación de contenido experiencial vinculado al ocio, la moda y la vida en el centro, integrándose de forma natural en la estrategia digital de intu Xanadú. Los ganadores se darán a conocer el próximo 18 de mayo en Las Vegas.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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