Publicado 28/04/2026 11:40
- Comunicado -

intu Xanadú, finalista en los ICSC Global Awards 2026 por su proyecto con creadores de contenido locales

Proyecto con creadores de contenido locales en intu Xanadú
Proyecto con creadores de contenido locales en intu Xanadú - INTU XANADÚ
(Información remitida por la empresa firmante)

- El complejo madrileño ha sido seleccionado gracias a una iniciativa pionera basada en colaboraciones a través de creadores de contenido locales seleccionados por su afinidad y vinculación con el entorno   

- Los ICSC Global Awards son uno de los galardones más prestigiosos a nivel internacional en marketing de retail y los ganadores se anunciarán el próximo 18 de mayo en Las Vegas   

Madrid, 28 de abril de 2026.- intu Xanadú, gestionado por CBRE, ha sido seleccionado como finalista en los ICSC Global Awards 2026, uno de los galardones internacionales más prestigiosos del sector retail, que reconocen anualmente las mejores iniciativas de marketing, innovación y experiencia de cliente a nivel global.

El complejo madrileño ha sido distinguido en la categoría MAXI gracias al proyecto ‘intu Xanadú UGC Experience: Powered by Local Micro-Creators’, una acción pionera basada en la creación de contenido auténtico a través de microinfluencers locales, con el objetivo de conectar de forma más cercana y relevante con la comunidad y audiencias del centro.

Este reconocimiento supone un importante aval al trabajo realizado por el equipo de intu Xanadú y a una forma de entender el marketing basada en la autenticidad, la innovación y la conexión con nuestro entorno más cercano. Ser finalista refuerza nuestro posicionamiento como referente en marketing experiencial y estrategias digitales”, afirma Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

La iniciativa no se centró en grandes volúmenes de seguidores, sino en la credibilidad, cercanía y capacidad de conexión real con la audiencia, fomentando una narrativa más orgánica y alineada con la experiencia del visitante.   

Los creadores participaron en la generación de contenido experiencial vinculado al ocio, la moda y la vida en el centro, integrándose de forma natural en la estrategia digital de intu Xanadú. Los ganadores se darán a conocer el próximo 18 de mayo en Las Vegas.   

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú   

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.      

Para más información y gestión de entrevistas:   

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor silviamullor@europapress.es - 666 433 277

Leticia Gómez leticiagomez@europapress.es- 600 90 56 48   

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