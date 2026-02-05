Las Islas Canarias lideran las reservas en España para los carnavales, según Atrápalo

(Información remitida por la empresa firmante)

Los precios en las islas alcanzan los 200 euros por noche y las reservas se realizan con casi tres meses de antelación

Gran Canaria y Tenerife, las más solicitadas para disfrutar de los espectaculares desfiles y de la fiesta multitudinaria en las calles

Barcelona, 5 de febrero de 2026.- Los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria atraen cada año a miles de visitantes, que acuden a las islas para disfrutar de un espectáculo de baile, color y música con grandes carrozas engalanadas, comparsas, cabalgatas y disfraces de fantasía.

Un año más, según se desprende de los datos de la plataforma de ocio y viajes online ATRÁPALO, los viajeros optarán mayoritariamente por estas destinaciones para vivir de cerca una de las fiestas más esperadas del año.

Las Islas Canarias, donde los carnavales se extenderán durante seis semanas, son el destino preferido por los usuarios de la plataforma y concentran el 8,5% de las reservas para esas fechas, con una estancia media de 5,63 noches y un precio medio de 180, 17 euros. Destaca la antelación de las reservas, que se sitúa en los 87,27 días. Tras las Canarias, los destinos que despiertan más interés en esas fechas son Extremadura (0,88%), Castilla La Mancha (0,77%) y Galicia (0,72%).

Dentro de las islas, el destino más solicitado es Gran Canaria, que supone un 2,37% del total de reservas en las islas para carnavales, con una estancia media de 5,04 noches y un precio medio de 180,76 euros. Además de ser la más demandada, Gran Canaria, donde las fiestas se celebrarán del 23 de enero al 1 de marzo, es la que registra una mayor antelación de reserva, con 104,5 días.

Tenerife, que también destaca por la espectacularidad de los desfiles y carrozas de Santa Cruz, reconocidos a nivel mundial, es la segunda destinación de las islas más escogida, con un 1,86% de las reservas, según los datos de ATRÁPALO. La estancia media en este caso asciende a seis noches y los precios se sitúan en los 205,40 euros, con una antelación de reserva de 99,35 días.

Tras Gran Canaria y Tenerife, Fuerteventura registra un 1,15% de las reservas, seguida de Lanzarote (1,01%) y La Palma (0,21%), para los carnavales, que en las Islas Canarias se viven con gran pasión y actividades multitudinarias en la calle.

El director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO, Roberto Ramos, ha destacado que, un año más, "los carnavales de las Canarias atraerán a numerosos viajeros, que optan por esta destinación tanto por las celebraciones como por sus excelentes temperaturas, que permiten disfrutar también de las playas".

