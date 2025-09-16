Jardins Tramuntana protagoniza una gran apuesta audiovisual por el paisajismo de alto nivel

(Información remitida por la empresa firmante)

Mallorca, 16 de septiembre de 2025.

La empresa mallorquina de paisajismo Jardins Tramuntana se ha convertido en protagonista de Garden Dreams, una docu-serie producida por la compañía alemana AM:PM GmbH y emitida por la cadena pública ZDF. La producción, también disponible en la web y aplicación oficial del canal, ofrece una mirada inédita al proceso creativo y técnico que hay detrás de la arquitectura paisajística exclusiva.

Compuesto por un total de cinco capítulos, Garden Dreams supone una ventana inédita al mundo del paisajismo de alto nivel y ofrece una mirada sin precedentes al proceso creativo, técnico y emocional que implica dar forma a jardines exclusivos. La serie invita al espectador a sumergirse en un viaje único por el alma de cada proyecto de arquitectura paisajística, explorando decisiones complejas, estrategias ecológicas y sostenibles, retos técnicos y un enfoque artístico que convierte cada proyecto en un auténtico oasis en pleno Mediterráneo. El objetivo no es solo el de construir espacios bellos y hermosos, sino el de diseñar experiencias únicas que conecten a las personas con el paisaje, generando emociones y mejorando su calidad de vida.

Tres protagonistas, tres visiones del paisajismo

Como paisajista y CEO de Jardins Tramuntana, la labor de Joan Nadal en cada programa es la preservar la memoria, la identidad y la elegancia natural mediterránea. Por su parte, Lourdes Vázquez, arquitecta paisajista y directora de Jardins Tramuntana, con experiencia, alma, sensibilidad y respeto por el entorno, interpreta cada proyecto de paisajismo como si de un poema inédito se tratase. Junto a ellos está Davit Arican, ingeniero hortícola y rostro popular de la televisión alemana, que, con mirada centroeuropea, se integra en el terreno mallorquín enfrentándose a retos creativos y físicos.

“Con cada capítulo, el espectador se pone las gafas de paisajista para descubrir que el diseño del paisaje no es solo una cuestión estética o funcional, sino que es una forma de arte. Es como un poema emocional y visual que se va escribiendo poco a poco. Hemos diseñado e instalado caminos que invitan a detenerse, fuentes que nos deleitan el oído, rocas que cuentan historias, espacios de juegos que quieren vibrar con el sonido de los niños. Incluso las obras de arte que integramos elevan el resultado a otra dimensión. Cada jardín, como cada poema, es único”, afirma Lourdes Vázquez.

“Nosotros somos la cara visible, pero detrás de cada proyecto está el trabajo y el esfuerzo del gran equipo de profesionales de Jardins. Con su dedicación, han convertido las ideas en realidades, cuidando cada detalle para que cada resultado brille. Sin su compromiso y talento, nada de esto sería posible”, declara Joan Nadal.

Mallorca, protagonista indiscutible

La serie muestra diez proyectos de paisajismo realizados en Mallorca, convirtiendo a la isla en la gran protagonista. Se trata de intervenciones de gran envergadura, con presupuestos que oscilan desde los 100.000 hasta superar los 700.000 euros, donde la complejidad técnica se combina con una profunda sensibilidad por el entorno.

Mallorca no es solo el escenario de esta producción, su identidad, su luz y su paisaje son parte clave de cada historia. En cada proyecto, la isla revela su alma vegetal con jardines junto al mar, entre olivos centenarios, en terrenos recuperados, integrados en la arquitectura contemporánea o protegidos tras muros de piedra que son patrimonio cultural de la isla.

De los diez proyectos realizados, ocho de ellos han sido desarrollados íntegramente desde cero y marcando un punto de partida innovador, mientras que los otros dos se enfocan en intervenciones estratégicas para optimizar y revitalizar áreas específicas con mejoras clave. Todos ellos dialogan con el entorno, el clima y la historia, compartiendo un objetivo: realzar la biodiversidad y la identidad de Mallorca a través de la arquitectura paisajística.

Con esta producción audiovisual, el paisajismo se consolida como una disciplina artística y cultural, y Jardins Tramuntana se reafirma como un referente en la creación de jardines únicos, definidos por su identidad, sensibilidad y vocación artística.

Sobre Jardins Tramuntana

Dirigida por Joan Nadal y con más de 30 años de trayectoria, Jardins Tramuntana se distingue por un enfoque artístico e innovador, donde cada jardín se concibe como una pieza única e irrepetible. Su arraigo al entorno mediterráneo, junto a la apuesta por la creatividad, el respeto por la naturaleza y la atención personalizada, ha dado lugar a algunos de los jardines más emblemáticos de Mallorca y del mundo.