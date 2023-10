Javier Cárdenas conversa con una exonerada por Repara tu Deuda Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

León, 5 de octubre de 2023.

El presentador de ‘Levántate OK’ trae la historia de una mujer de León (Castilla y León) que ha sido liberada de su deuda de 59.069 euros

El reconocido presentador de ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas, ha realizado una nueva entrevista a una de las mujeres exoneradas por Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. ENTREVISTA COMPLETA



Se trata en esta ocasión de una mujer de León, a quien el Juzgado de lo Mercantil nº8 de León ha cancelado sus deudas, que ascendían a 59.069 euros. VER SENTENCIA



Su historia es la siguiente: en el año 2012, tras estar percibiendo una prestación por desempleo, la deudora decidió solicitar un primer préstamo con la intención de poder hacer frente a los gastos más básicos y devolverlo cuando encontrase un trabajo. No obstante, la inestabilidad laboral y los periodos de desempleo se alargaron en el tiempo, ocasionando que la deudora solicitase de nuevo varios préstamos y cayese en un estado de sobreendeudamiento por el que tuvo que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora, puede empezar de cero sin las deudas.



Ésta es una de las entrevistas que el periodista catalán realiza con frecuencia en su programa en OKdiario a personas que han conseguido verse liberadas de todas sus deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. En próximas ocasiones, Cárdenas seguirá trayendo a sus micrófonos los testimonios de liberados que tanto ayudan a particulares como a autónomos que dudan acerca de si empezar o no el proceso.



La propia exonerada de León admite que "no me lo creía porque tenía muchísimas deudas. A lo largo de este tiempo que he estado con Repara tu Deuda, poco a poco he ido saliendo hasta que me han solucionado el caso. Es una gente extraordinaria. Gracias a ellos, he vuelto a ser una persona normal. Merecen la pena".



Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda, "los testimonios como éste son muy importantes para seguir con esta labor de ayudar a muchos a empezar de nuevo desde cero gracias a una herramienta eficaz como es la Ley de Segunda Oportunidad".



Javier Cárdenas es desde hace un tiempo el defensor del cliente de Repara tu Deuda. Por ello, se ha creado un correo electrónico (cardenas@reparatudeuda.es) al que se le puede escribir para cualquier tipo de trámite que se quiera realizar con el despacho o para resolver alguna duda que se tenga acerca de este mecanismo.



Repara tu Deuda trabaja desde que fuera fundado en septiembre el año 2015 en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Desde entonces ha ayudado a muchas personas desesperadas que no sabían dónde acudir para tener esta segunda oportunidad. Esto ha significado la cancelación de más de 170 millones de euros exonerados a sus clientes. Hay que decir que más de 20.000 particulares y autónomos han iniciado el proceso con el despacho para tener una segunda vida libre de deudas.



La Ley de la Segunda Oportunidad permite tanto a particulares como a autónomos poder reiniciar sus vidas y cancelar sus deudas. Para que esto se produzca, es necesario que el concursado actúe de buena fe, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







