Jordi Martínez i Llordella, ganador y master sommelier del Sparking Wine Master 2026 - SPARKING WINE MASTER

(Información remitida por la empresa firmante)

La cuarta edición del concurso, celebrada en Gastrónoma Valencia, destaca por el extraordinario nivel de sus participantes y refuerza el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino gastronómico y enoturístico de referencia.

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El sumiller Jordi Martínez i Llordella, propietario de Selecte Wine Store, en Guissona (Lleida), se ha proclamado Master Sommelier del Sparkling Wine Master by Tantum Ergo 2026, en la cuarta edición del certamen, celebrada el lunes 26 de octubre en Gastrónoma, Feria Valencia.

El concurso ha destacado por el altísimo nivel de sus participantes y la exigencia de unas pruebas destinadas a reconocer el conocimiento, la precisión técnica y la excelencia en el servicio de los vinos espumosos.

Jordi Martínez i Llordella cuenta con formación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Técnica Agrícola. Es profesor asociado de la Universitat Rovira i Virgili desde 2018, formador homologado en Cava, especialista en Champagne y jurado de los Premis Vinari. Entre sus reconocimientos destaca su victoria en el Ruinart Sommelier Challenge España 2025. Tras conseguir el tercer puesto en las ediciones de 2023 y 2024 del Sparkling Wine Master, en esta cuarta edición ha conquistado finalmente el título de Master Sommelier.

Como ganador, recibió 4.000 euros, una cristalería Riedel Veloce, una botella magnum de Tantum Ergo Exclusive y una invitación para participar como catador en la Sparkling Wine Session del Concours Mondial de Bruxelles, junto a un jurado internacional.

Diez profesionales destacados en una edición de altísimo nivel

La cuarta edición recibió 69 candidaturas, de las que fueron admitidos 51 profesionales. Tras las pruebas teóricas y de cata a ciegas se seleccionó a los diez mejores clasificados, cuatro de los cuales disputaron la gran final práctica ante el público de Gastrónoma.

La finalista, Laura Rodríguez Álvarez, Head Sommelier y copropietaria de Tiempos Líquidos Wine Room (Burgos), recibió 1.500 euros y una botella de Tantum Ergo Vintage.

El primer accésit correspondió a Antonio Fernández Herrería, sumiller de Rute66 Restaurante (Burgos), premiado con 500 euros y una botella de Tantum Ergo Rosé. El segundo accésit fue para David Santos Guardiola, de Restaurante Bodega Airén (Alicante), que recibió 500 euros y una botella de Tantum Ergo Blanco.

Junto a estos cuatro finalistas, completaron el Top 10: Andrea Garrido Maíllo, de Espacio Montoro, recomendado por la Guía Michelin (Alicante); Gaspar Vizcaíno Rosales, de The Library (Madrid); Iris Rebecca Wolff, del restaurante Apyrita (Alicante); David Gallego Pérez, del restaurante Oba, con una estrella Michelin (Casas-Ibáñez, Albacete); Andy Padrón Jiménez, de José y Josefina (Stuttgart, Alemania); y Francisco Javier Pozo Caballero, de Corral de la Morería, con una estrella Michelin (Madrid).

Diez profesionales que reflejan la diversidad, especialización y elevado nivel de la sumillería, con representación de restaurantes gastronómicos, establecimientos distinguidos por la Guía Michelin y espacios especializados en vino.

Conocimiento, cata y servicio ante un jurado de prestigioLos participantes afrontaron un examen teórico de 24 preguntas sobre vinos espumosos internacionales y una cata a ciegas de dos referencias: Martín Códax Espumoso, elaborado con Albariño mediante método tradicional, y Mestres Clos Damiana 2014, Brut Nature Gran Reserva con más de diez años de crianza sobre lías.

Los cuatro finalistas superaron posteriormente cuatro pruebas prácticas: identificación de errores en una carta internacional de espumosos, armonización gastronómica, servicio profesional y sabrage.

Para evaluar las pruebas, el certamen reunió a nueve reconocidos profesionales, distribuidos en tres jurados especializados.

El jurado de carta errónea estuvo formado por Alejandro López Paadín, sumiller, periodista especializado en vino y coautor de la Guía de Vino y, Destilados; Antonio Jesús Pérez Reina, director de AkataVino y presidente de la Sociedad Española de Catadores Profesionales; y Carmen Garrobo, directora de la Escuela Española de Cata y presidenta de ASUMAD, Asociación de Sumilleres Profesionales de Madrid.

El jurado de armonía gastronómica contó con Sergio Terol Ferrero, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana; María Luisa Martín Tejera, especialista en Champagne, formadora de sumilleres y autora de publicaciones sobre sumillería; y Tony Pérez, asesor gastronómico y fundador de semi-salazones Alma Marina.

El jurado de servicio estuvo integrado por Manuela Romeralo, Premio Nacional de Gastronomía 2008 y Premio Internacional de Gastronomía 2010; Natàlia Roig, sumiller y docente vinculada al CETT de Barcelona; y Silvia García, jefa de Sumilleres del Mandarin Oriental Ritz Madrid y ganadora del Prix au Sommelier 2025 de la Academia Internacional de Gastronomía.

Tres jurados especializados que aportaron su experiencia y criterio para valorar los conocimientos, la precisión técnica, las armonías gastronómicas y la excelencia en el servicio de los participantes.

Valencia, destino gastronómico y enoturístico de referencia

La celebración del Sparkling Wine Master en Gastrónoma Valencia refuerza el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como destino gastronómico, vitivinícola y enoturístico, capaz de atraer a profesionales, bodegas y prescriptores especializados procedentes de diferentes puntos de España.

El concurso constituye un escaparate para la riqueza del territorio valenciano, la calidad de sus vinos espumosos y el papel fundamental de los sumilleres como embajadores de la cultura del vino. Una iniciativa que se suma al esfuerzo de Turisme Comunitat Valenciana por proyectar la gastronomía, el vino y las experiencias vinculadas al territorio como elementos diferenciadores de su oferta turística.

Cuatro ediciones apostando por el talento y la excelencia

El Sparkling Wine Master by Tantum Ergo está organizado por Bodegas Hispano Suizas, la Agencia Efecto Directo y Gastrónoma, con el apoyo institucional de Turisme Comunitat Valenciana, la colaboración del Concours Mondial de Bruxelles – Sparkling Wine Session y la cristalería oficial Euroselecció-Riedel.

Desde Requena, Bodegas Hispano Suizas, impulsora del certamen a través de su gama de espumosos Tantum Ergo, mantiene su compromiso con la excelencia vitivinícola y el reconocimiento de los profesionales que contribuyen a divulgar y servir los grandes vinos.

Cuatro ediciones que consolidan este evento como un encuentro de referencia para la formación, el talento y la promoción de los vinos espumosos, con Valencia como escenario protagonista.

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