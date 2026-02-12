Un juzgado anula una revolving por usura y condena a devolver más de 12.000 euros al cliente - Kubo Legal

Badajoz, 12 de febrero de 2026.- El juzgado de Badajoz ha declarado nula una tarjeta Alcampo contratada en 2007, permitiendo que su titular recupere más de 12.000 euros y cancele por completo la deuda que arrastraba, gracias a una reclamación cursada con Kubo Legal Abogados. La sentencia considera que el contrato no cumplía con las exigencias de transparencia y que el consumidor no fue informado de forma clara sobre las condiciones reales del producto.

Durante más de una década, el afectado abonó cuotas mensuales sin que la deuda disminuyera de manera significativa, una dinámica habitual en las tarjetas revolving debido a los elevados intereses y a su sistema de amortización. La tarjeta estaba vinculada a Alcampo y financiada por ONEY Servicios Financieros, una de las entidades con mayor presencia en este tipo de productos.

El fallo judicial establece que el cliente no recibió información suficiente sobre el funcionamiento del crédito, ni sobre el impacto económico que tendría a largo plazo, lo que ha llevado a declarar la nulidad del contrato. Como consecuencia, no solo se extingue la cancelación de la deuda pendiente, sino que la entidad deberá devolver todo lo que ha cobrado de más durante estos años, que supera los 12.000 euros.

El procedimiento ha sido llevado por los abogados de Kubo Legal, despacho especializado en reclamación de tarjetas revolving y otros productos financieros abusivos. Desde el bufete señalan que este tipo de resoluciones son cada vez más frecuentes y afectan a miles de consumidores que contrataron sus tarjetas hace años, muchas veces en el ámbito de grandes superficies comerciales, sin ser plenamente conscientes de su coste real.

“En muchos casos, los clientes han estado pagando durante años sin saber que su contrato podía ser nulo. Cuando se analiza la documentación, es habitual encontrar falta de transparencia en la información ofrecida”, explican desde Kubo Legal.

Este caso demuestra que una deuda que parecía inevitable no siempre lo es. Quienes todavía mantienen tarjetas revolving —especialmente las vinculadas a grandes cadenas comerciales como Ikea, Carrefour, Leroy Merlin o MediaMarkt— pueden estar pagando de más sin saberlo. Contar con el asesoramiento de abogados especializados en reclamación de tarjetas revolving, como Kubo Legal, puede ser clave para revisar el contrato (servicio gratuito), cancelar la deuda y recuperar el dinero.

