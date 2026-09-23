La Kultur Etxea de Berangoeta acogerá la presentación de la XXXVIII Milla Internacional de Berango

Rueda de prensa de la edición anterior - BERANGO ATLETISMO TALDEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Berango, 23 de septiembre de 2026.

La Kultur Etxea de Berangoeta, acogerá el martes 29 de septiembre a partir de las 11 horas, la rueda de prensa de presentación de la XXXVIII Milla Internacional de Berango.

Durante el acto se darán a conocer los principales detalles de esta nueva edición de la prueba, así como las novedades, protagonistas y principales aspectos deportivos de una cita que volverá a reunir en las calles de Berango a atletas y aficionados al atletismo.

La presentación contará con la participación de representantes de la organización y de las instituciones y entidades vinculadas a la celebración de la prueba.

La Milla Internacional de Berango obtuvo la pasada edición el reconocimiento por parte de la Real Federación Española de Atletismo como la mejor organización de millas.

Este año la prueba deportiva se celebrará el sábado 3 de octubre a partir de las 16:00 horas.