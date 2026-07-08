La llegada de la Lotería de Navidad 2026 a San Lorenzo de El Escorial deja una inesperada aparición - Administración de Loterias Pepito Herranz

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio

Cada mes de julio marca el inicio de una de las campañas más esperadas del año para miles de aficionados a los juegos de Loterías y Apuestas del Estado. La llegada de la Lotería de Navidad a las administraciones supone el comienzo de un periodo en el que muchos participantes buscan los números habituales o aquellos que consideran especiales. En San Lorenzo de El Escorial, este momento ha estado acompañado por una escena que ha despertado la curiosidad de numerosos vecinos y visitantes en torno a Loterías Pepito Herranz, administración histórica del municipio que vende lotería desde 1960.

Una aparición que no ha pasado desapercibida en las calles de El Escorial

Coincidiendo con la llegada de los primeros décimos de la Lotería de Navidad, varias personas aseguraron haber visto paseando por el centro de San Lorenzo de El Escorial a Rappel, el conocido vidente, famoso por sus apariciones públicas y por el interés que suele generar entre quienes siguen sus predicciones relacionadas con el popular sorteo navideño. Cabe recordar que el pasado 22 de diciembre Rappel acertó su predicción sobre la Lotería de Navidad, un episodio que recogieron varios medios nacionales y que ha reforzado su vinculación con este sorteo.

Su presencia llamó la atención de numerosos viandantes, que aprovecharon la ocasión para fotografiarse con él mientras recorría algunas de las calles más transitadas del municipio. La escena se desarrolló de manera espontánea, sin actos oficiales ni presentaciones programadas, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas de conversación del día.

La coincidencia temporal entre este paseo y el inicio de la campaña de la Lotería de Navidad dio lugar a numerosas interpretaciones entre quienes presenciaron la escena. Además, en las imágenes grabadas durante el recorrido puede observarse a una persona realizando una compra de una cantidad considerable de décimos en la administración, un detalle que también ha alimentado la curiosidad de quienes han visto el vídeo.

Sin confirmaciones oficiales sobre el motivo de la visita, la presencia de Rappel ha contribuido a generar expectación en torno al comienzo de una nueva campaña del sorteo extraordinario.

Comienza una nueva campaña de la Lotería de Navidad

Con la llegada de los décimos, Loterías Pepito Herranz inicia una nueva campaña para uno de los sorteos con mayor tradición en España. La administración, considerada una de las más premiadas de 2025 tras repartir importantes premios a lo largo del año, cuenta con más de seis décadas de historia. Cada año, numerosos clientes acuden a ella para adquirir los números habituales, buscar terminaciones concretas o elegir décimos vinculados a fechas y acontecimientos personales.

La administración, ubicada en San Lorenzo de El Escorial, combina la atención presencial con la posibilidad de adquirir décimos de Lotería de Navidad online a través de su plataforma, facilitando el acceso a participantes de diferentes puntos del país. Además, ofrece servicios como la gestión de participaciones y el envío seguro de décimos.

Mientras continúan las especulaciones sobre la inesperada presencia de Rappel en las calles del municipio, ni el propio protagonista ni Iván, gerente de Loterías Pepito Herranz, han realizado declaraciones sobre lo sucedido. Lo que sí resulta evidente es que la llegada de la Lotería de Navidad ya ha comenzado a generar conversación entre vecinos y aficionados, dando el pistoletazo de salida a una campaña que, un año más, volverá a centrar la atención de miles de participantes hasta la celebración del sorteo del 22 de diciembre.

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