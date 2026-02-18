Lourdes Viver Merino, de Albacete, gana el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra con una novela de fantasía épica

Lourdes Viver Merino, ganadora del XXI Premio Jordi Sierra i Fabra - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

La joven escritora albaceteña de 18 años, se ha alzado con este galardón con El eco de los Djinn, una aventura ambientada en un universo mágico de dioses y criaturas mitológicas.

El jurado ha destacado la solidez del universo narrativo, la calidad de la ambientación y la madurez literaria de una obra construida con rigor y sensibilidad.

La XXI edición del premio ha reunido 37 originales y confirma el alto nivel creativo de los jóvenes autores en lengua castellana.

Madrid, 18 de febrero de 2026.- Lourdes Viver Merino, de Albacete, ha ganado el XXI Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes, en una edición marcada por el aumento de la calidad de originales presentados.

El Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes reconoce el talento literario emergente y fomenta la escritura como herramienta de desarrollo creativo y personal. A lo largo de sus 21 ediciones, muchos de sus primeros ganadores han consolidado posteriormente su carrera como escritores.

En esta convocatoria se han recibido 37 originales —30 firmados por chicas y 7 por chicos— con predominio de novelas realistas (15) y de fantasía (9), además de obras de ciencia ficción, terror, misterio, aventuras y thriller. Han participado autores no solo de España, sino también de Francia, Chile, Perú y Cuba, reflejo del carácter internacional del galardón.

El jurado ha subrayado el crecimiento en calidad y madurez narrativa de los textos presentados, así como la elaboración cada vez más cuidada de las novelas de fantasía y la mayor solidez estructural de las tramas.

Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su Fundación desde hace 21 años, y ha afirmado que "escribir es una maratón sin fin, cada libro es siempre el primero, y el peaje del aprendizaje es duro, aunque suele confortar. Escribir es una necesidad para muchos y muchas, como lo es respirar. El esfuerzo, sacrificio, confianza y perseverancia más allá de los resultados es la clave para llegar a ser escritor o escritora".

Perfil de la autora

Lourdes Viver Merino nació el 23 de julio de 2008 en Albacete. Estudia Bachillerato Tecnológico en el IES Bachiller Sabuco. Concibió la idea de su novela hace dos años y en junio de 2025 decidió desarrollarla para presentarla al premio. Tras un proceso de documentación e investigación sobre las culturas que inspiran la obra, escribió la novela entre julio y agosto de 2025.

Una aventura en el desierto

El eco de los Djinn es una historia de aventuras en el desierto enmarcada en un universo mágico de hombres, dioses y djinns. La protagonista, como portadora del tiempo, busca su destino, acepta a un guardián elfo que la acompaña y protege, y trata de llegar al templo para devolvérselo al dios que lo abandonó. En su camino deberá enfrentarse a un ambicioso forajido que trata de impedir su misión.

El jurado, compuesto por Berta Márquez (gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM), Elena O'Callaghan (escritora), Maite Carranza (escritora), Alba Quintas (escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2012) y Arturo Padilla (escritor y primer ganador del Premio Jordi Sierra i Fabra en 2006), ha valorado especialmente la construcción del mundo narrativo, la ambientación y el desarrollo de los personajes secundarios, así como el equilibrio entre aventura, emoción y fantasía.

Talento y perseverancia en los finalistas

La primera finalista de esta edición de los premios Jordi Sierra i Fabra ha sido la novela Damnation memoriae, de Julia Córcoles Cañas, de Murcia, que era la cuarta vez que optaba al premio. Su novela es realista, con temática histórica en torno a la guerra civil y en memoria de los maestros víctimas de la contienda. Sucede a fines de los años 40 del siglo pasado desde la mirada de una niña y todo gira en torno a la muerte de su madre.

El segundo finalista, Pau Ferrando Agost, de Castellón de la Plana, también se presentaba al premio por tercera vez. En El mañana nunca fue dos amigos de segundo de bachillerato comienzan su último curso, pero la llegada de una nueva alumna hará que uno de ellos se enamore de ella. Los tres son fieles seguidores del profesor de física, obsesionado con el tiempo y que, quizá, tenga la clave para viajar por él. La novela presenta una muy buena documentación y se hace excelentes preguntas existenciales. Comienzo y final de la historia bien tramados.

La entrega del XXI Premio Literario Jordi Sierra i Fabra se realizará en los próximos meses, con la presentación de la novela ganadora ya editada por SM.

Más información de los Premios Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes.

La Literatura Infantil y Juvenil en SM SM propugna una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a mejorar el mundo que nos rodea. En sus publicaciones y servicios confluyen la calidad literaria, la capacidad formativa y el éxito entre el público lector. Ofrece colecciones adaptadas a cada tramo de edad, para las que selecciona a los mejores autores e ilustradores.

es.literaturasm.com

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680