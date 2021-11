Las luces de Navidad en Madrid mejor en Limusina: BIG

Disfrutar de la navidad de manera segura, cómoda, elegante y calentita es posible este año a bordo de la Limusina de la Navidad. Un exclusivo tour por el centro de Madrid para ver el alumbrado navideño y además degustar una suculenta selección de turrones de lo más tradicional. La empresa BIG Eventos lanza este servicio

En 2020 la Limusina de la Navidad acogío a más de 200 grupos con ganas de disfrutar de una experiencia totalmente segura. Un rotundo éxito en el que se agotaron todas las entradas a los pocos días de su lanzamiento. Principalmente familias con niños y grupos de amigos fueron los protagonistas de esta original forma de visitar el centro de Madrid y de quedar maravillados con los árboles de Navidad más espectaculares o las luces más únicas que adornan las principales calles de la capital.



Estas navidades de 2021 en las que se prevén algunas restricciones por el COVID no hay mejor plan que visitar de forma privada, segura y a través de grandes ventanales sobre ruedas las mejores panorámicas navideñas de la ciudad.



¿Cómo funciona el trayecto? Hay turnos desde las 18h cuando el alumbrado madrileño se enciende para disfrutar de esta actividad. La salida y el final del trayecto se realizan desde las inmediaciones de la plaza de Neptuno. Es un punto ideal para comenzar este mágico recorrido navideño.

A bordo de la limusina para ver las luces de Navidad se ofrecen cava o refrescos. Y al finalizar el paseo está incluida una degustación de turrones navideños gracias a Torrons Vicens en su tienda de Paseo del Prado.



El recorrido en limusina tiene una duración de 40 minutos y tras el paseo se realiza la degustación de turrones. Se recorren puntos tan especiales como la Puerta de Alcalá, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, la Plaza de Cibeles, etc. Las limusinas tienen una capacidad para 8 pasajeros por lo que los precios son a partir de 17,5€ por persona. Se pueden elegir diferentes modelos de limusina: Hummer Blanca, Hummer Rosa o Lincoln Town Car de color blanco.



Durante el trayecto se podrá parar a inmortalizar el momento con algunas fotografías de recuerdo. Se podrá brindar con cava, escuchar la mejor música y vivir una experiencia única en familia o entre amigos.



Esta iniciativa a cargo del grupo BIG, especialistas en la organización de eventos, es ya tradición en la ciudad. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la actividad y ya son pocas los turnos disponibles para realizar esta actividad.



Un plan perfecto para regalar a sus seres queridos. Una propuesta de ocio original, totalmente segura y que no depende de las condiciones climatológicas para poder disfrutar. Un recuerdo mágico para finalizar este 2021 tan diferente que se ha vivido.



+ info y contrataciones en el 634577685.







Contacto

Nombre contacto: Grupo BIG

Descripción contacto: Grupo BIG

Teléfono de contacto: 917049631





Videos

https://vimeo.com/485032698