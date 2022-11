Madrid vuelve a brillar con el Tour de Luces de Navidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Experience Travel Tours acerca la Navidad a los habitantes y visitantes de la capital española gracias a su Tour de Luces de Navidad, que tendrá lugar entre los días 25 de noviembre y 4 de enero

La Navidad es una época de sueños, ilusión, cariño y emoción. Y esto no varía con el paso del tiempo; lo que sí lo hace, superándose con cada edición, son las luces navideñas de Madrid, dando un brillo único a las calles. Este año, la ciudad se viste brillante, y la empresa de tours en Madrid, Experience Travel Tours, acerca a todas las familias su Tour de Luces de Navidad para disfrutar de primera mano de esta experiencia en la capital española a bordo del Autobús de la Navidad.



La cita tendrá lugar del 25 de noviembre al 4 de enero, con una variedad de precios y horarios en función de los públicos, adaptándose cada tarde a cualquier bolsillo y situación. Desde la comodidad de un autobús específicamente diseñado para realizar este paseo sobre ruedas por las calles de la ciudad, los visitantes, locales o turistas, podrán recorrer las principales avenidas de Madrid mientras observan el alumbrado que la hará brillar durante todo el período festivo.



El objetivo de la empresa de experiencias con este navideño tour es acercar una visión única y especial del Madrid de siempre. Para ello, los visitantes disfrutarán de la vista desde un autobús de dos plantas descapotable, para que nada impida tener una vista panorámica a medida que el autobús se desplaza por las diferentes calles.



La duración de los tours es de cuarenta minutos y los pasajeros pueden estar tranquilos, ya que se cumplen en todo momento las recomendaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid.



Además, para que todo aquel que lo desee disfrute de la magia de Madrid en Navidad, los organizadores ponen a disposición de aquellos grupos de personas más amplios este mismo Tour de Luces de Navidad con dos opciones para excursiones grupales. Por un lado, puede realizarse el Tour de las Luces de Navidad en minibús privado, para un máximo de 19 personas. Por otro, cuando de grupos grandes de hasta 53 personas se trate, facilitan un autobús de doble piso con guía. Opciones pensadas para que todos puedan disfrutar de la experiencia de una manera más especial.



Un recorrido mágico para todas las edades

Cada tarde, bien abrigadas, todas aquellas personas que se encuentren en Madrid podrán disfrutar de este espectáculo de luces y color desde las alturas. El recorrido transita por las principales calles de la ciudad, partiendo desde la parada de autobuses turísticos de Alfonso XII, pasando por algunos lugares icónicos como la fuente de Neptuno, la Puerta de Alcalá, el Paseo de Recoletos, la plaza de Cibeles, y otras muchas, finalizando en el mismo punto en que se inicia.



Niños y adultos, familias al completo, grupos de amigos y todo aquel que quiera iluminar su Navidad al paso por las calles de la capital, podrán disfrutar de un plan de lo más agradable. Además, los niños menores de dos años que no ocupen asiento podrán disfrutar del viaje de manera gratuita, si van con un adulto. Para las familias con niños pequeños, el autobús dispone en la planta baja de un espacio específico para guardar los carritos del bebé, de modo que no tengan que estar pendientes más que de observar el espectáculo.



La Navidad de 2022, a la vuelta de la esquina

Con un otoño que se ha resistido, dejando altas temperaturas hasta el mes de noviembre por todas las regiones del país, la Navidad se asemeja en esta edición todavía remota. Pero nada más lejos de la realidad. Con el encendido del alumbrado, las ciudades del país dan por iniciada la Navidad. Y Madrid no iba a ser menos, iluminando calles y avenidas el día 25 de noviembre.



Para que los madrileños y los visitantes durante las fiestas puedan asegurarse el disfrute de este Tour de Luces de Navidad en Madrid de la mejor manera posible, Experience Travel Tours ofrece un 10% de descuento en su página web www.navidadenmadrid.com a todas aquellas personas que se hagan con su reserva antes del 24 de noviembre. Las plazas son limitadas, por lo que este año, es muy buena idea adelantarse a la Navidad.







