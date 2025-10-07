¡Madrid ya tiene nuevas reinas! Taberna Acuerdo gana el premio a las MEJORES BRAVAS DE MADRID 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2025.

Taberna Acuerdo se convierte en el templo de las bravas: el trofeo a las MEJORES BRAVAS DE MADRID 2025 ya está en casa



Madrid tiene nuevo lugar de peregrinaje para los amantes del tapeo: Taberna Acuerdo, en la calle San Bernardo 98, acaba de recibir oficialmente el trofeo que la consagra como ganadora del premio a las MEJORES BRAVAS DE MADRID 2025, otorgado por unanimidad del jurado profesional del prestigioso Bravas Fest de Mahou en Madrid.

Desde que se anunció el galardón, la taberna madrileña se ha llenado de visitantes, curiosos y apasionados de la gastronomía que quieren probar las bravas más famosas de la ciudad de Madrid y hacerse una foto con el trofeo que ya brilla en su barra.

El secreto del éxito: sabor, tradición y pasión castiza

Las bravas de Taberna Acuerdo se han ganado su fama a base de constancia y respeto por la receta tradicional: patatas cortadas a mano, fritura perfecta —crujientes por fuera y tiernas por dentro— y una salsa brava casera elaborada cada día con productos frescos, un toque de picante justo y el sabor auténtico de Madrid.

El equipo de cocina, liderado por el espíritu colectivo de la casa, trabaja con la misma pasión de siempre, convencidos de que “unas buenas bravas no se hacen solo con ingredientes, sino con alma”.

Un ambiente madrileño con historia y sabor, con el mejor tapeo y comida tradicional

Ubicada en pleno corazón de Madrid entre los barrios de moda Chamberí y Malasaña, Taberna Acuerdo combina el ambiente de las tabernas clásicas con el dinamismo de la nueva cocina madrileña. Su propuesta es sencilla pero irresistible: tapas, raciones, menú al medio día y buena compañía.

El trofeo, ya expuesto en el local, se ha convertido en el nuevo punto de encuentro de vecinos, foodies y visitantes que quieren vivir la experiencia de las “Bravas Ganadoras 2025 en el Bravas Fest de Mahou”.

Un plan perfecto para amantes del buen tapeo

Visitar Taberna Acuerdo se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan las auténticas bravas madrileñas. Además del famoso plato premiado, la carta ofrece otras especialidades como champiñones con beicon, croquetas caseras y cañas bien tiradas.

Dirección: C/ San Bernardo 98, 28015 Madrid

Reservas: 91 445 20 30

Instagram: https://www.instagram.com/taberna_acuerd...

Web: https://tabernasacuerdo.com/