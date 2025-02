Málaga, referente en moda nupcial masculina con el éxito de Beyond the Suit de Mann Ceremonia

(Información remitida por la empresa firmante)

La moda nupcial masculina ha dado un paso al frente en Málaga con la primera edición de Beyond The Suit, un evento exclusivo organizado por Mann Ceremonia, que ha reunido a profesionales del sector para descubrir las últimas tendencias en estilismo y protocolo para novios. Con una propuesta que combina tradición y vanguardia, la firma malagueña ha consolidado a la ciudad como un destino clave para la sastrería de ceremonia, demostrando que el novio también es protagonista en su gran día

Málaga, 11 de febrero de 2025.- La primera edición de Beyond The Suit, organizada por la firma malagueña Mann Ceremonia, ha situado a la ciudad en el foco del sector nupcial masculino, consolidándose como destino clave en España para la moda y el protocolo en bodas.



Celebrado el pasado 6 de febrero, el evento reunió a destacados profesionales de la industria, en una jornada que exploró la evolución del estilismo para novios y su impacto en las bodas contemporáneas. Con una propuesta que trasciende el traje tradicional, Mann Ceremonia ha demostrado que la moda masculina es un pilar fundamental en la narrativa de cualquier enlace.



Mann Ceremonia lidera la conversación sobre el estilismo nupcial masculino

Con una trayectoria de más de 20 años, Mann Ceremonia, quien además vistió al actor Malagueño Salva Reina, que recibió el pasado sábado el Goya a Mejor Actor de Reparto, ha sido el motor de esta iniciativa pionera, que ha permitido a los asistentes sumergirse en el universo de la sastrería y el protocolo de ceremonia.



Durante la jornada, los participantes disfrutaron de experiencias exclusivas, entre ellas:



• Pasarela inmersiva: Un recorrido por las piezas más innovadoras de Mann Ceremonia, donde se mostraron las tendencias de 2025 en tejidos, cortes y combinaciones de color.



• Masterclass sobre protocolo y estilismo masculino: Impartida por Carmen López, gerente de Mann Ceremonia y asesora de imagen especializada en caballero, quien ofreció herramientas prácticas para asesorar a los novios según su personalidad, morfología y el tipo de boda. En su intervención, también adelantó que la firma, una vez más, vestiría el pasado sábado 8 de febrero, a varios nominados en la gala de los Premios Goya reafirmando su liderazgo en la sastrería de lujo.



• Brunch exclusivo y networking: Un espacio diseñado para fomentar el intercambio de ideas entre profesionales del sector, fortaleciendo la conexión entre Málaga y el mundo de la moda nupcial. Acompañados de música en directo y una estación de caligrafía en directo con la artista Gema Martínez.



Málaga, destino nupcial y epicentro de la moda masculina

La celebración de Beyond The Suit llega en un momento clave para el sector, donde la personalización y la exclusividad han cobrado un papel esencial en la elección del look del novio. Mann Ceremonia ha sabido responder a esta demanda, ofreciendo un enfoque que combina tradición, innovación y asesoramiento experto.



El evento también contó con la presencia de Edel Romero, jefa de servicio de la delegación de desarrollo sostenible, área que gestiona Málaga de moda, en la diputación provincial, destacó la importancia de iniciativas como esta para consolidar a la ciudad como un referente en el sector:



"Propuestas como Beyond The Suit no solo refuerzan a Málaga como capital de la moda nupcial, sino que también la posicionan como el destino ideal para casarse", afirmó.



Un hito para el sector y el futuro de Beyond The Suit

El éxito de esta primera edición sienta las bases para futuras convocatorias, donde Mann Ceremonia continuará liderando el diálogo sobre el estilismo masculino en bodas.



Con una convocatoria exclusiva y un enfoque altamente personalizado, gracias a la experiencia completa diseñada por el experto en comunicación creativencial, Manuel Martos, Beyond The Suit no solo ha marcado un antes y un después en la moda nupcial malagueña, sino que también ha reafirmado el compromiso de Mann Ceremonia con la excelencia en la sastrería y el protocolo.







Contacto

Nombre contacto: Carmen López Parejo

Descripción contacto: CEO Mann Ceremonia

Teléfono de contacto: 951102985