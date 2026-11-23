Mantener un coche en España cuesta entre 2.000 y 3.000 euros al año, sin contar su compra - Allianz Direct Versicherungs-AG

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de Allianz Direct desglosa el gasto real de un turismo de uso medio: el combustible y el seguro concentran la mayor parte de la factura, mientras la depreciación actúa como el coste que no aparece en ningún recibo

Madrid, 23 de noviembre.- Tener un coche en España supone un desembolso de entre 2.000 y 3.000 euros al año con un uso medio, una cifra que no incluye el precio de compra del vehículo. Así lo recoge una guía elaborada por Allianz Direct, la aseguradora digital del Grupo Allianz, que analiza partida a partida lo que cuesta mantener un turismo y distingue entre gastos fijos, variables y ocultos.

Los fijos se pagan por el simple hecho de tener el coche, aunque permanezca parado: seguro, impuesto de circulación e ITV. Los variables crecen con el uso e incluyen combustible, mantenimiento, peajes y aparcamiento. El oculto es la depreciación, que reduce año tras año el valor del vehículo.

Un compacto de seis años supera los 2.400 euros anuales



El cálculo toma como referencia un compacto de gasolina de seis años, con un consumo de 6 litros cada 100 kilómetros y 12.000 kilómetros recorridos al año. Con estos parámetros, el gasto ronda los 2.419 euros anuales, unos 201 euros al mes. El combustible es la partida más pesada, con cerca de 1.346 euros, seguida del mantenimiento, con unos 600 euros, y del seguro, con un precio medio de 400 euros. El impuesto de circulación añade alrededor de 50 euros y la ITV, prorrateada al pasarse cada dos años, unos 23 euros.

La estimación deja fuera el garaje, los peajes, los neumáticos y la depreciación, por lo que el coste real para muchos conductores será superior.

El mantenimiento, una partida al alza

Según datos del INE recogidos por Conepa, el gasto medio por hogar en mantenimiento del coche pasó de 563,46 euros en 2021 a 754,87 euros en 2025, un incremento del 34 %. A esta partida se suman gastos que suelen pasarse por alto al hacer cuentas: el cambio de neumáticos cada 40.000 o 50.000 kilómetros, averías de cierta entidad como la sustitución del embrague, que puede ascender a varios cientos de euros, o los intereses de la financiación cuando el vehículo se paga a plazos.

Seguro, impuesto e ITV: los gastos que marca la ley

El seguro de responsabilidad civil es obligatorio, según el Real Decreto Legislativo 8/2004, modificado posteriormente por la Ley 5/2025, de 24 de julio. Circular sin él, o mantener sin asegurar un vehículo que no se ha dado de baja, puede acarrear multas de entre 601 y 3.005 euros.

El impuesto de circulación (IVTM) depende del municipio. Para un turismo de entre 8 y 11,99 caballos fiscales, la cuota mínima en 2026 es de 34,08 euros, pero los ayuntamientos pueden multiplicarla hasta por dos: el mismo vehículo paga 59 euros en Madrid, 61 euros en Sevilla y 68,16 euros en Barcelona. Los coches con etiqueta ECO o CERO pueden obtener bonificaciones de hasta el 75 %, y los vehículos históricos, del 100 %.

La ITV está exenta durante los cuatro primeros años; después se pasa cada dos años y, a partir de los diez, cada año. Su precio medio oscila entre 39 y 46 euros por inspección, según la comunidad autónoma y el tipo de motor.

La depreciación, el coste invisible

Un coche pierde entre el 15 % y el 25% de su valor durante el primer año, en torno a un 10 % nada más salir del concesionario, y entre un 10 % y un 15 % anual a partir de entonces. A los cinco años vale menos de la mitad de lo que costó. Los coeficientes de Hacienda reflejan esa curva: un vehículo de entre cuatro y cinco años se valora al 47 % su precio de referencia y, a partir de los doce años, al 10 %.

Claves para reducir la factura

Los gastos variables son los que ofrecen más margen de control. Mantener la presión correcta de los neumáticos, conducir con suavidad para reducir el consumo y el desgaste de los frenos y no retrasar las revisiones ayudan a contener el gasto a lo largo del año.

En el seguro, revisar la modalidad en cada renovación es una de las vías más directas de ahorro, ya que el vehículo pierde valor con los años y la cobertura puede ajustarse a su antigüedad. Valorar una franquicia en el todo riesgo es otra opción para abaratar la prima. Allianz Direc t ofrece cinco modalidades, desde Terceros Básico hasta Todo Riesgo, que incluyen responsabilidad civil, seguro del conductor, defensa jurídica y asistencia en viaje.

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