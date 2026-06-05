MARIBEL SANTOS: "El colegio debe dejar de ser un trámite y convertirse en el aliado de cada colegiado"

Maribel Santos, candidata a decana en las elecciones del CITOP Madrid - GABINETE DE COMUNICACIÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de junio de 2026.

MADRID, 5 de junio de 2026.– A cinco días de las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid (CITOP Madrid), que agrupa tanto a Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (ITOP) como a Graduados en Ingeniería Civil, la candidatura "CITOP Conecta Madrid" ha presentado públicamente su programa electoral y su visión estratégica para la próxima legislatura. Al frente, Maribel Santos Pérez, ingeniera civil, experta senior en INECO y una de las voces más reconocidas de la profesión en el ámbito institucional europeo.

La ingeniera civil y experta senior de INECO lidera "CITOP Conecta Madrid", la candidatura que propone transformar el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid en un instrumento de utilidad real, defensa activa y modernización al servicio de sus más de 3.000 profesionales

En una entrevista en profundidad, Santos Pérez ha desgranado las claves de un proyecto que nace con una premisa directa y sin ambigüedades: "Como ingenieros e ingenieras, estamos acostumbrados a proyectar, presupuestar y, sobre todo, a ejecutar. En nuestra profesión, un plano sin obra no sirve para nada; en nuestro Colegio, una promesa sin un plan de ejecución es exactamente lo mismo".

Un perfil de autoridad técnica e institucional incontestable

Maribel Santos Pérez no es una recién llegada a la gestión colegial. Con más de 24 años de experiencia en la ingeniería civil, actualmente ejerce como experta senior en la Subdirección de Ingeniería Civil de INECO, la ingeniería pública de referencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde lidera la seguridad y salud en grandes proyectos de infraestructuras del transporte en los ámbitos aeroportuario, de carreteras y ferroviario.

Su formación de posgrado multidisciplinar (que incluye másteres en Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, un MBA, Project Management y Relaciones Internacionales) le confiere una visión integral que trasciende el perfil estrictamente técnico para abarcar la gestión estratégica, la planificación y la proyección internacional de la profesión.

A nivel institucional, su trayectoria es igualmente sólida: ha sido Vicedecana del CITOP Madrid, es actualmente vocal de su Junta de Gobierno, colabora en la Comisión de PRL de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) y en la Comisión Nacional del Cemento, y forma parte del Comité Nacional Español de Engineers Europe, la principal organización profesional de la ingeniería en Europa, desde donde contribuye a la representación y proyección internacional de la ingeniería española. Además, ha participado como miembro del jurado del Premio Nacional de Ingeniería Civil.

"El verdadero reto no es saber qué hay que hacer, sino tener el equipo, la capacidad y la voluntad de ejecutarlo"

Preguntada por el diagnóstico del Colegio, Santos Pérez es contundente: "Hoy nos encontramos ante una decisión que va mucho más allá de elegir unas siglas o unas caras. Debemos decidir si queremos un Colegio que siga atrapado en el diagnóstico perpetuo, la foto de escaparate y los discursos vacíos, o si queremos un equipo gestionado por profesionales que ya estamos colaborando activamente con el Colegio y que sabemos, con datos y realidades, cómo transformar cada propuesta en un resultado tangible para el día a día del colegiado".

Un decálogo de propuestas concretas y medibles

Frente a lo que Santos Pérez denomina "promesas de escaparate", la candidatura "CITOP Conecta Madrid" ha estructurado su programa en un decálogo de compromisos de gestión medibles, diseñado para responder a la diversidad de un censo que supera los 3.000 colegiados en la Comunidad de Madrid:

UTILIDAD REAL

Respuesta Express 24h: Atención telemática garantizada en 24 horas para consultas jurídicas, visados, homologaciones y dudas técnicas. Empleo Activo y Mentoría: Bolsa de empleo proactiva con captación de talento y programa de mentoría intergeneracional. Hub del Profesional Independiente: Coworking digital y físico con software subvencionado, bases de precios y contratos tipo. Espacio Sénior Activo: 900 colegiados jubilados integrados como consultores técnicos del Colegio.

DEFENSA Y PRESTIGIO

Unidad de Impugnación de Pliegos: Equipo jurídico-técnico permanente que monitoriza boletines oficiales e impugna de oficio cualquier concurso que excluya a ITOP o Graduados en Ingeniería Civil. Lobby Técnico Institucional: CITOP Madrid como órgano consultivo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento en movilidad, agua y urbanismo. Coordinación Público-Privada: Foro permanente para unificar criterios entre ingenieros de la administración y la empresa privada.

MODERNIZACIÓN

Ingeniería Civil 360: Formación práctica en BIM, GIS, IA, gemelos digitales y eficiencia energética, impartida por expertos en activo. App Colegial 24/7: Digitalización total de trámites, formación online y voto electrónico permanente desde cualquier lugar. Observatorio de Infraestructuras: Informes anuales sobre el estado real de las infraestructuras de Madrid y propuestas técnicas de mejora.

Coherencia frente a promesa: "Nuestro aval no son nuestras promesas de hoy; son nuestros hechos"

El equipo de "CITOP Conecta Madrid" integra profesionales de todos los ámbitos de la ingeniería civil en Madrid: grandes constructoras y consultoras, funcionarios con décadas de servicio en la administración municipal y autonómica, ingenieros autónomos y compañeros jubilados. "No nos hemos acordado del Colegio ahora porque hay elecciones", insiste Santos Pérez. "Llevamos años implicados de forma altruista en las comisiones técnicas, en la organización de jornadas tecnológicas como INFRABIM, en talleres de fomento de la ingeniería para jóvenes y en la defensa activa de nuestras competencias".

Liderazgo femenino y compromiso con el talento STEAM

Maribel Santos mantiene un firme compromiso con el impulso del talento femenino y el liderazgo de las mujeres en ámbitos STEAM, reforzando el papel social y transformador de la profesión. Su candidatura a la Decanatura del CITOP Madrid representa un hito en la visibilización del liderazgo femenino en la ingeniería civil española, un sector donde la presencia de mujeres en puestos de dirección institucional sigue siendo minoritaria.

Elecciones el 10 de junio: voto electrónico ya disponible

Las elecciones presenciales a la Junta de Gobierno del CITOP Madrid se celebrarán el próximo miércoles 10 de junio de 2026, pero el periodo de votación electrónica ya está abierto y se puede ejercer de manera segura en solo dos pasos (identificación y voto) a través de la plataforma oficial del Colegio: https://dua5uxin.kuo.vote/4OzXAEkE

"En ingeniería civil, las obras se miden por sus resultados, no por sus planos de intención", concluye Santos Pérez. "Hagamos que nuestro Colegio funcione con el mismo rigor con el que diseñamos nuestras infraestructuras. Vota por la utilidad real. Vota por la coherencia. Vota por CITOP Conecta Madrid".

Para más información, entrevistas o material gráfico:

Gabinete de Comunicación – Candidatura "CITOP Conecta Madrid"

Email: candidaturacitopmadrid@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/citop-conecta-madrid/