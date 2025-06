Más de 100 competidores estarán en los cuatro Campeonatos Mundiales del Café en World of Coffee Ginebra

(Información remitida por la empresa firmante)

Los concursos adicionales incluyen Coffee Design Awards y Best New Product Awards

Madrid, 2 de junio de 2025.-

La comunidad mundial del café se reunirá en Ginebra, Suiza, del 26 al 28 de junio de 2025 para el World of Coffee Ginebra 2025, organizado por Specialty Coffee Association (SCA) en el Centro de Exposiciones y Convenciones Palexpo. Este evento de primer nivel contará con cuatro prestigiosas competencias internacionales de café, reuniendo a más de 100 de los mejores competidores del mundo para competir por títulos globales. Además de los campeonatos, el evento también presentará los Coffee Design Awards y los Best New Product Awards, que destacan el diseño y la innovación en la industria del café de especialidad. Los cuatro Campeonatos Mundiales del Café incluyen:



World Latte Art Championship (WLAC). Esta competencia muestra la creatividad y la precisión de los baristas mientras elaboran diseños visualmente impresionantes con leche y espresso. Los competidores son juzgados por la simetría, el contraste y la originalidad a lo largo de múltiples rondas, incluida una semifinal recientemente introducida que muestra presentaciones de Art Bar y una actuación en el escenario principal. Los finalistas entregarán patrones de café con leche para ganar el título de Campeón Mundial de Arte Latte.



World Coffee in Good Spirits Championship (WCIGS). Celebrando la fusión del café y la mixología, este evento destaca los cócteles creativos a base de café. Los competidores demuestran su habilidad elaborando bebidas tanto en el Spirit Bar, donde los licores se seleccionan al azar, como en el escenario, donde presentan cócteles de café frío y caliente. Los finalistas servirán cafés irlandeses tradicionales y bebidas exclusivas.



World Cup Tasters Championship (WCTC). La velocidad, la habilidad y la precisión sensorial son clave en esta prueba de destreza en la cata de café. Los competidores se acercan a ocho triangulaciones de café para identificar la taza impar en un conjunto de tres usando el olfato y el gusto. Los catadores más rápidos y precisos avanzan a través de la ronda preliminar, los cuartos de final, la ronda semifinal, hasta llegar a los 4 finalistas que competirán por el título de Campeón de la Copa del Mundo de Catadores.



Cezve/Ibrik Championship (CIC). Este campeonato rinde homenaje a una de las tradiciones cafeteras más antiguas del mundo. Utilizando las cezve u ollas tradicionales ibrik para preparar café, los competidores aportan un toque cultural y dominio técnico a la preparación de este método distintivo e histórico de preparación del café.



El World of Coffee Ginebra es posible gracias a los siguientes patrocinadores principales: Rocket Espresso, el patrocinador calificado de máquinas y molinillos de espresso de WCIGS; Femobook, el patrocinador de molinos de filtros calificados de WCIGS; Brita, el Patrocinador de Agua Calificado del WCTC; Porland, el patrocinador principal del WCTC, los patrocinadores diamante del WCTC 3TEMP e InterAmerican, el patrocinador diamante de WLAC Club House, y Thermoplan, el patrocinador calificado de la máquina de espresso de WLAC. El apoyo continuo de estas organizaciones juega un papel vital para que este evento sea un éxito.



Además de los campeonatos, los asistentes también pueden experimentar los Coffee Design Awards y los Best New Product Awards, que destacan la excelencia creativa y la innovación de la industria.



Los Coffee Design Awards reconocen el diseño sobresaliente en tres categorías:



1. Branding: Identidad visual y storytelling



2. Packaging: Diseño estético y funcional



3. Espacios: Ambientes físicos para servir, enseñar o preparar café



Los premios al mejor producto nuevo celebran los productos innovadores que dan forma al futuro del café de especialidad. Las categorías incluyen:



1. Accesorios de café



2. Equipos de preparación comercial y de consumo



3. Aditivos para bebidas especiales



4. Bebidas independientes que no sean de café



5. Clase abierta



Acerca de World of Coffee Ginebra 2025



World of Coffee Geneva es la feria internacional de cafés especiales más grande de Europa, que atrae a más de 13.000 profesionales de 160+ países. Con más de 450 empresas expositoras, el evento ofrece oportunidades incomparables para mostrar productos, establecer contactos con líderes de la industria y acceder a compradores globales, el 25% de los cuales planea invertir más de 1 millón.



Los patrocinadores del evento incluyen:



1. Patrocinador anfitrión: BWT water+more



2. Patrocinador Platino: Barista Attitude



3. Patrocinador Diamante: Nestlé Professional



4. Patrocinador de Oro: Alpro



5. Portrait Country: Café de Colombia, con activaciones culturales exclusivas y una experiencia de café pop-up



Las inscripciones para World of Coffee Ginebra 2025 ya están abiertas en www.worldofcoffee.org. Los miembros de SCA reciben descuentos exclusivos en la inscripción. No hay que perderse la oportunidad de unirse a la comunidad mundial de cafés especiales.



La Specialty Coffee Association (SCA) es la asociación comercial de café más grande del mundo dedicada a mejorar el café mediante el fomento de una comunidad mundial de café y el apoyo a iniciativas que impulsan el café de especialidad como una industria próspera, equitativa y sostenible. A través de la colaboración y los enfoques progresistas, la SCA apoya a la industria a través de la investigación, los estándares, la educación y los eventos. Trabajando en todo el mundo, la SCA eleva los estándares de calidad del café al tiempo que conecta a una comunidad global en crecimiento. Se puede obtener más información en www.sca.coffee o seguir a @specialtycoffeeassociation en las redes sociales.



