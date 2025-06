Más de 500 oftalmólogos se reúnen en Santander para abordar los principales retos en oculoplástica

(Información remitida por la empresa firmante)

La Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP) celebra su XXXIV Congreso anual los días 11, 12 y 13 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander. Bajo el lema "Una mirada funcional y estética de la Oculoplástica", es una cita ineludible para todos aquellos profesionales que deseen actualizarse sobre las últimas técnicas quirúrgicas, tratamientos y avances en el campo de la oculoplástica

Santander, 11 de junio de 2025.-

La cirugía oculoplástica, subespecialidad de la oftalmología centrada en la salud y la estética de las estructuras que rodean el ojo (párpados, órbita y vía lagrimal), celebrará en Santander su cita nacional más importante con el XXXIV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP), que reunirá a más de 500 oftalmólogos oculoplásticos de toda España y del ámbito internacional. El congreso tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de junio de 2025 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander.



Bajo el lema 'Una mirada funcional y estética de la Oculoplástica', este evento se consolida como una cita imprescindible para el debate, la formación y la actualización en la vanguardia de esta subespecialidad. La oculoplástica aborda patologías que afectan a la visión y al bienestar (como párpados caídos, bloqueos lagrimales, tumores orbitarios o secuelas de traumatismos), así como procedimientos reconstructivos y estéticos orientados a restaurar la apariencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.



La importancia de ponerse en manos expertas

La mirada es mucho más que estética: es expresión, identidad y comunicación. Cuando se ven afectados los párpados, la órbita o las vías lagrimales, es importante confiar en un profesional médico que entienda la delicadeza y complejidad de esta zona. El oftalmólogo oculoplástico es un médico especializado en cirugía plástica ocular. Gracias a su formación, puede garantizar el equilibrio entre función y estética, priorizando siempre la salud ocular.



Los cirujanos oculoplásticos, como médicos oftalmólogos que son, conocen cómo puede afectar la cirugía de los párpados al confort ocular y a la función visual. Están acostumbrados a trabajar alrededor del ojo y de la cara utilizando técnicas de microcirugía con máxima precisión. Además, saben tratar las posibles complicaciones oculares que puedan surgir. El área periocular es extremadamente delicada, ya que está directamente relacionada con la visión. Procedimientos en esta zona, tanto funcionales como estéticos, pueden comprometer la salud ocular si no se realizan con precisión o manos expertas. Aun así, muchas personas desconocen la existencia de este especialista y consultan inicialmente con un profesional no especializado, retrasando el diagnóstico o poniendo en riesgo su salud visual.



Un programa de alto nivel científico

El XXXIV Congreso SECOP ofrecerá un programa formativo de primer nivel, con enfoque práctico y cobertura integral de la oculoplástica. Contará con expertos nacionales e internacionales, incluidos tres referentes mundiales: Dr. Juan Andrés Delgado (Colombia), Dr. Robert Goldberg (EE. UU.) y Dr. Dion Paridaens (Países Bajos). Habrá mesas redondas sobre oculoplástica infantil, complicaciones, estética, patología orbitaria y vía lagrimal, además de la mesa 'No todo es oculoplástica'. Como novedad, se celebrará la sesión 'Entrevista a nuestros oculoplásticos destacados', con homenaje al Dr. Nicolás Toledano. También se presentarán comunicaciones libres, en vídeo y sesiones rapid fire. El programa incluye sesiones prácticas "tú a tú", cursos y talleres sobre técnicas avanzadas como rejuvenecimiento periocular, traumatismos, ecografía con IA o láser CO₂. Además, será una oportunidad única de reencuentro y convivencia, con Santander como escenario ideal para compartir ciencia y experiencias.



Emisor: Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP)

Contacto

Nombre contacto: Gabinete de prensa

Descripción contacto: Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP)

Teléfono de contacto: 9284871