Más del 75% de los españoles hará turismo local este verano, según el último estudio de Allianz Partners.

Tras el éxito que supuso la Semana Santa para el sector del turismo, y previo al inicio de la temporada de verano, Allianz Partners comparte los resultados de la segunda edición de su ‘International Vacation Confidence Index’, un estudio desarrollado por la consultora OpinionWay, y que analiza las tendencias de viaje y los nuevos retos a los que se enfrentan los consumidores de todo el mundo en este próximo verano

La investigación tomó como referencia la opinión de más de 9.000 viajeros repartidos entre Austria, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. El objetivo de este estudio es el de obtener una radiografía de los niveles de confianza de los consumidores en los viajes, además de identificar los principales desafíos que creen que encontrarán en este próximo periodo estival.



Tendencias generales

La segunda edición de este estudio ha identificado que la confianza en viajar este este verano ha aumentado (77%) en comparación con el invierno pasado (58%). Sin embargo, la mitad de los encuestados dice que el aumento en los costes de viaje podría propiciar una reducción en sus escapadas de verano sus escapadas de verano este año.



Del mismo modo, casi la mitad (47%) afirma que el estado de sus finanzas personales podría afectar a sus expectativas para las vacaciones de verano, y quienes confirman no viajar, indican como principal motivo el alto coste de la vida.



En cuanto a la crisis sanitaria, se ubica en el segundo lugar entre las posibles preocupaciones de los viajeros (45%), seguida de la situación geopolítica derivada de la invasión de Ucrania (42%), y sus obligaciones personales y profesionales (32%).



El ‘Staycations’ ha llegado para quedarse

‘Vacaciones en casa’ es una tendencia que se ha mantenido incluso después de que se levantasen los cierres de fronteras. Ente los países en los que el turismo local es el más demandado, destaca en primer lugar Italia (81%), seguido por España (75%) y Estados Unidos (67%). Por otro lado, viajeros de Austria (58%) y Suiza (57%) sí estarían considerando, como primera opción, viajar al extranjero.



El estudio de Allianz Partners confirma que la economía está jugando un papel importante en las intenciones de viaje de los usuarios. Cerca de la mitad (43%) de los encuestados no planea abandonar su país, citando la economía como razón principal. Más de una cuarta parte (27%) dice que no puede viajar al extranjero debido al aumento de los precios y otro 16% prefiere ahorrar dinero.



El impacto del coste de vida en los presupuestos de vacaciones de verano

Atendiendo al presupuesto previsto para viajar este verano, destaca Estados Unidos con un promedio de 3.061 euros. Por otro lado, aunque para casi todos los españoles (89%) e italianos (92%), las vacaciones de verano son importantes, sus presupuestos son los más bajos con 1.585 y 1.607 euros respectivamente, lo que podría limitar sus días de viaje o destinos.



En ambos países, el temor a la inflación también es alto: dos tercios (66%) en España y más de la mitad en Italia (59%), dicen que probablemente tendrá un impacto negativo en sus vacaciones este verano.



Relajarse, es el objetivo número uno para las vacaciones de verano

A medida que el mundo aborda crisis sanitarias, geopolíticas y económicas, no es sorprendente que los encuestados de todos los países, (excepto España), confirmen tener como principal objetivo tener unas vacaciones relajantes este verano. En España, la mayoría de los encuestados (48%) esperan ir a la playa o al mar.



En cuanto a los estadounidenses son más propensos a visitar a familiares y amigos (28%). También se inclinan por planificar vacaciones de compras (19%), al igual que los holandeses (19%). Mientras tanto, los austriacos, con un 14%, prefieren usar sus vacaciones de verano para participar en competiciones deportivas.



Andrés Sánchez-Cid, responsable de Producto y de Innovación de Viaje para Allianz Partners, asegura que “En esta segunda edición del Índice Internacional de Confianza en las Vacaciones hemos podido redescubrir el comportamiento del consumidor: sus preferencias, preocupaciones y los posibles obstáculos que puede encontrarse en el momento de irse de vacaciones. Investigaciones como esta nos permiten ir un paso más allá y asegurarnos de que estamos proporcionando servicios que satisfacen las necesidades de nuestros clientes”.



Metodología del estudio

El estudio se llevó a cabo sobre una muestra de 9.107 personas, en Francia (1.019 personas), en Alemania (1.020 personas), en el Reino Unido (1.012 personas), en Italia (1.025 personas), en España (1.015 personas), en los Países Bajos (1.003 personas), en Austria (1.003 personas), en Suiza (1.005 personas) y en los Estados Unidos de América (1.005 personas). Las muestras se elaboraron según el método de la cuota, con respecto a los criterios de sexo, edad, categoría socioprofesional, región de residencia y tamaño de la aglomeración en Francia; sexo, edad, región e ingresos en otros países.



Las entrevistas se realizaron mediante un cuestionario en línea autoadministrado a través del sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview). Las entrevistas se realizaron entre el 3 y el 11 de mayo de 2022.







