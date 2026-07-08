Más de cuatro de cada diez adolescentes acuden a la IA para hablar de sus emociones antes que a un humano

Joven usando su smartphone junto al mar en Alicante, España. - Emilio Sánchez Hernández

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 08 de julio 2026.- Según un estudio de GoStudent, el 88% de progenitores quiere restricciones para el uso de IA por parte de adolescentes, y el 38% prohibiría los chatbots a menores de 16 años. Mientras, el 43% de menores entre 11 y 17 años han utilizado chatbots de IA para hablar de sus emociones, y el 66% de estos siguió los consejos que facilitó la IA

La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de muchos adolescentes, no solo como herramienta para estudiar, sino también como espacio al que acudir para hablar de emociones. Según un estudio de GoStudent realizado en España a 500 padres y madres y 500 menores de entre 11 y 17 años, el 43% de los adolescentes afirma haber hablado con un chatbot de IA sobre cómo se sentía —por ejemplo, sobre soledad, ansiedad o tristeza— antes de hacerlo con un padre, amigo, profesor u otra persona de confianza. El 28% asegura que lo ha hecho más de una vez.



Entre quienes han usado un chatbot de IA para algo personal, los motivos relacionados con el colegio son los más frecuentes: el 42% afirma que la consulta trataba sobre notas, presión académica o conflictos con profesores. Le siguen los temas vinculados con amigos o relaciones (21%) y la salud mental o el bienestar emocional (9%).



La rapidez, la disponibilidad y la privacidad percibida explican por qué algunos menores recurren a la IA en lugar de a una persona adulta. El 29% afirma que un chatbot es más rápido, el 28% destaca que está disponible siempre que lo necesita y el 22% señala que "no le cuenta a nadie" lo que ha dicho. Además, el 17% reconoce que no quiere ser juzgado por un profesor o padre.



Entre los menores que han usado un chatbot para hablar de cómo se sentían, el 66% asegura haber seguido alguna vez un consejo emocional recibido de la IA. De ellos, el 43% no se lo contó después a ningún adulto de confianza. La encuesta revela también una brecha de percepción en los hogares: el 57% de los padres y madres afirma que su hijo nunca le ha dicho que haya hablado con un chatbot sobre sus sentimientos o problemas personales.



La preocupación de las familias se refleja también en el debate sobre las restricciones. El 88% de los progenitores encuestados cree que deberían establecerse límites para el uso de chatbots de IA por parte de menores de 16 años. El 38% considera que no deberían poder utilizarlos en absoluto. Entre sus principales preocupaciones, el 30% teme que los menores se vuelvan demasiado dependientes de la IA y el 28%, que sigan consejos inexactos.



Felix Ohswald, CEO de GoStudent, "nuestro estudio demuestra que los jóvenes de hoy utilizan la IA para mucho más que para sus deberes escolares. Al igual que con cualquier otra herramienta, y en especial con las digitales, los menores han de comprender cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. La IA puede facilitar el aprendizaje, pero no debe sustituir la comunicación con adultos responsables y de confianza. Es crucial que aprendamos las diferentes formas en que los niños y adolescentes utilizan estas herramientas y así les ayudemos a pensar de forma crítica sobre las respuestas que reciben".





Emisor: GoStudent

Nombre contacto: Paula Vaquero

Descripción contacto: PR Specialist en GoStudent

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