La máxima distinción de los Premios Red Dot Award 2018 de packaging se queda en Barcelona

Publicado 29/10/2018 16:00:28 CET

La excelencia en el Packaging tiene un nombre RED DOT AWARD, en la categoría 'Grand Prix', máximo reconocimiento de este certamen internacional de diseño. Y este año se ha otorgado a una marca española de Aceite de Oliva y a un estudio de diseño gráfico de Barcelona

La institución Red Dot es la responsable de organizar el certamen internacional de mayor prestigio en diseño, tanto para conceptos de producto y packaging, como para campañas de comunicaciones visuales. Este evento se podría calificar como los Oscars para el mundo del Diseño y Branding de marca.

Este certamen ha sido creado para ofrecer a diseñadores, empresas, organizaciones y universidades la oportunidad de demostrar su potencial creativo a la hora de crear un diseño, construir una marca o desarrollar comunicación.

El premio 'Red Dot' se ha consolidado internacionalmente como uno de los sellos de calidad más buscados por su buen diseño.

Un jurado altamente especializado por su contrastada profesionalidad examina las nuevas ideas y visiones de los proyectos presentados. Su juicio puede anticipar el éxito del proyecto seleccionado en el mercado. Los proyectos ganadores son innovadores porque son los productos del mañana.

El jurado de los Red Dot Awards está formado por 24 expertos internacionales cuidadosamente elegidos. Con el objetivo de ofrecer la mayor rigurosidad en la elección de los ganadores, las obras presentadas no se comparan directamente entre sí, y no tiene lugar ninguna preselección.

Para evitar conflictos de intereses y garantizar el mayor grado posible de imparcialidad y neutralidad, a los miembros del jurado a parte de comprometerse con un 'Código de Honor', no se les permite presentar sus propias obras o proyectos en los que han participado, directa o indirectamente, por lo que no evalúan su propio trabajo ni el trabajo de competidores potenciales.

En la edición de los Red Dot Awards 2018 se han analizado y evaluado más de 8.600 proyectos provenientes de agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico, branding, diseño de packaging de un total de 45 países.

El jurado designado por la prestigiosa organización Red Dot: Communication Design 2018 ha galardonado a la marca española de Aceites de Oliva ed'o , como "la primera marca de aceite de oliva en el mundo que ha recibido el premio Best of the Best (El mejor de entre los mejores) y además también ha sido distinguida con la mención honorífica “Grand Prix”. Este galardón posiciona a ed’o como el Mejor Concepto de Packaging a nivel mundial de 2018".

En las ediciones anteriores del evento Red Dot, los ganadores de este distinguido premio fueron reconocidas marcas de primer nivel que obtuvieron su galardón por su trabajo de identidad corporativa. Algunos de los ganadores destacados han sido iPhone, Ferrari, Bulgari, Adidas, Coca-Cola.

Ariadna Grau, Co-Fundadora de Selective Export y creadora de la marca ed'o: "El proyecto que hemos realizado con ed'o ha cautivado al jurado con su diseño de calidad excepcional, así como por su nivel de creatividad".

"Este reconocimiento se suma a los de la ' London International Olive Oil Competition ', certamen en el que en julio de este año se consiguieron 4 premios a la innovación gastronómica, packaging, envase y etiqueta. Contribuye en destacar la excelencia de nuestro producto en su primer año de vida".

En la Red Dot Gala que tuvo lugar el pasado 26 de octubre de 2018 en el Konzerthaus de Berlín, los fundadores de Selective Export SL (Erhan Turkoglu y Ariadna Grau) y creadores de ed´o recibieron el galardón de manos del profesor Dr. Peter Zec, el fundador y CEO de la organización Red Dot Award y de Jennifer Tsai máxima responsable en la categoría de Packaging de los Red Dot Awards.

Jordi Tarrats, director del estudio de diseño gráfico, diseño web, diseño editorial y especialistas en Branding y comunicación, Mediactiu , explica sus impresiones sobre el trabajo de diseño en el que han participado:

"Un honor que la empresa Selective Export haya contado con Mediactiu para el desarrollo de este proyecto. Y que lo haya presentado a los premios Red Dot Award".

"Nuestro estudio de diseño gráfico tiene una larga experiencia con proyectos para pequeñas empresas y grandes multinacionales, pero nunca nos habíamos presentado a un concurso. Nos alegra mucho que nuestro cliente pueda beneficiarse también de este tipo de reconocimientos, que además le reportan gran notoriedad".

El jurado de la organización Red Dot ha descrito el concepto de packaging excepcional de ed'o con la siguientes palabras:

"El packaging de los Aceites de Oliva ed'o es completamente convincente: la elegante forma orgánica de las botellas no sólo es excepcionalmente bella y reposa bien en la mano, sino que también simboliza la fluidez del aceite goteando. El hecho de que las dos botellas sean presentadas juntas siguiendo el principio del Yin-Yang refleja el equilibrio natural asociado con la calidad de este producto alimentario y la naturaleza de su origen – redondeando este concepto excelente de packaging que ha estado minuciosamente pensado y diseñado".

Vídeo de producto ganador del Red Dot Awards 2018, categoría Best of the best https://youtu.be/fxJ-CbwNz8Q

