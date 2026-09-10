Cascos bicicletas - JACOP

(Información remitida por la empresa firmante)

- La mayoría de los cascos deportivos superan las pruebas de seguridad de la UE, pero el cumplimiento formal es motivo de preocupación

10 de septiembre.- Los cascos reducen el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza al montar en bicicleta, en monopatín, en patines o al esquiar. Sin ellos, un accidente leve puede provocar una conmoción cerebral, fracturas de cráneo o traumatismos que cambien la vida. Las pruebas financiadas por la UE en las que se evaluaron 100 cascos revelaron que el 79 % superó las pruebas de rendimiento, lo que pone de manifiesto la importancia de elegir un producto que cumpla con la normativa.

En el marco de la campaña se analizaron 70 cascos para ciclistas, patinadores y usuarios de monopatín, y 30 para esquiadores y practicantes de snowboard. La mayoría de ellos, el 79 %, proporcionó el nivel de protección esperado en las pruebas de laboratorio relativas a la absorción de impactos, el rendimiento del sistema de sujeción, la resistencia a la penetración (solo cascos de esquí) y la durabilidad. Entre los casos de incumplimiento se incluyen:

• 2 cascos de esquí que no superaron las pruebas de absorción de impactos;

• 19 de los 70 cascos de bicicleta que no superaron las pruebas (14 en una sola categoría de pruebas y 5 en varias categorías);

Sin embargo, los controles formales del marcado y la documentación revelaron que el 65 % de los modelos no cumplían los requisitos del Reglamento sobre equipos de protección individual. Los resultados agregados mostraron que el 70 % de los productos presentaban al menos un incumplimiento, ya fuera de rendimiento o de carácter formal. Solo el 30 % cumplía plenamente con la normativa.

Las autoridades de vigilancia del mercado (AVM) de Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlanda, Malta, los Países Bajos y Suecia recogieron muestras de los cascos. La mayoría (84 %) se compraron en línea, el resto en tiendas físicas, por un precio medio de 56 EUR.

Medidas adoptadas

Las AVM calificaron 18 de los incumplimientos como riesgos graves y los notificaron en Safety Gate, el sistema de alerta rápida de la UE utilizado para alertar a los consumidores sobre productos no alimentarios peligrosos. Se retiraron del mercado 5 productos, se impusieron prohibiciones de venta a 8 y se recuperaron 14 de los consumidores.

Las AVM registraron 49 productos en el ICSMS, el sistema de información y comunicación de la UE para la vigilancia del mercado. Las AVM utilizan este sistema para intercambiar información sobre la conformidad de los productos y las medidas de ejecución. En cuanto al resto de casos, las AVM están realizando un seguimiento con los operadores económicos.

¿Qué puede hacer usted?

Un casco que cumpla con la normativa de la UE puede reducir la gravedad de una lesión. Si va a comprar un casco para uso personal, elija uno con el marcado CE que incluya instrucciones claras en su idioma o idiomas nacionales y la Declaración de Conformidad de la UE, o un enlace a la misma. Asegúrese de que el casco se ajuste correctamente: si no se ajusta bien, no protege adecuadamente.

No utilice cascos una vez superado su plazo de validez o tras un impacto grave, aunque parezcan intactos, ya que sus propiedades protectoras pueden haberse visto afectadas. Evite comprar cascos de segunda mano, ya que no se puede garantizar su uso anterior ni su rendimiento protector.

Si es usted un operador económico, asegúrese de que los cascos destinados a los consumidores que se comercialicen en el mercado de la UE cumplan el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual y cumplan los requisitos de seguridad europeos pertinentes. Esto incluye documentación técnica completa y precisa, el marcado CE, las etiquetas, las instrucciones de uso, las advertencias y la declaración de conformidad de la UE.

Ponga a disposición de los consumidores información clara sobre el ajuste, especialmente en Internet. Como fabricante, asegúrese de que los accesorios, como los sistemas de iluminación o los soportes para gafas de esquí, no afecten negativamente a las propiedades protectoras del casco. Los EPI peligrosos o no conformes pueden dar lugar a retiradas, recuperaciones, notificaciones de Safety Gate y riesgos de responsabilidad civil.

Pruebas a escala de la UE

Las pruebas se llevaron a cabo en el marco de la edición de 2025 de la campaña *Acciones Conjuntas sobre la Conformidad de los Productos* (JACOP) en la UE y en los países de la AELC. JACOP es una acción conjunta de vigilancia del mercado europeo que ayuda a las AVM a comprobar si los productos comercializados en sus mercados cumplen con la normativa de la UE. La Comisión Europea financia y coordina esta cooperación, ayudando a las AVM a compartir métodos, comparar resultados y reforzar la aplicación de la normativa de seguridad de los productos en todo el mercado único.

*Las campañas de vigilancia del mercado contribuyen a proteger a las empresas de la competencia desleal y garantizan que los productos vendidos en el mercado único protejan a los consumidores*, afirmó Vanessa Capurso, responsable de políticas de la DG GROW.

AV

• Vídeo 1: https://vimeo.com/1211365148?share=copy&... (16:9)

• Vídeo 2: https://vimeo.com/1211365157?share=copy&... (1:1)

• Vídeo 3: https://vimeo.com/1210560294?share=copy&... (Imágenes de archivo/Sin audio)

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goo...

Para obtener más información, póngase en contacto con: jacop2025@esn.eu

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