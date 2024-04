Metaworld Congress se consolida como el congreso profesional del sector tecnológico en España

(Información remitida por la empresa firmante)

El congreso se ha cerrado con el anuncio de que Metaworld Congress llegará a LATAM, concretamente en la ciudad de México, en noviembre de este mismo año. La segunda edición en Madrid ha contado con la presencia de importantes figuras del sector, como Marc Vidal, Javier Sirvent o el periodista y divulgador, Iker Jiménez

Madrid, 17 de abril de 2024.- Metaworld Congress, evento referente en el ecosistema tecnológico y de innovación, ha cerrado su segunda edición con enorme éxito. El congreso, que ha tenido como tema principal la Inteligencia Artificial, ha reunido en la capital a profesionales del mundo de la tecnología para debatir, analizar y explicar las últimas novedades del sector.



La segunda edición se ha cerrado con un importante anuncio: la celebración de la primera edición de Metaworld Congress en América Latina los próximos 12 y 13 de noviembre. El congreso se celebrará en el World Trade Center de Ciudad de México. Este paso hacia América Latina refleja el compromiso de la plataforma de llevar la innovación tecnológica a cada rincón del mundo, trascendiendo fronteras geográficas.



Metaworld Congress ha reunido a más de 2200 asistentes en la que es su primera edición enfocada al B2B. En el congreso han podido conocer de primera mano e interactuar con las novedades de más de 100 empresas entre expositores, patrocinadores y participantes que han estado presentes en La Nave de Madrid, espacio que ha acogido el congreso.



También han tenido la oportunidad de asistir a más de 50 mesas redondas y ponencias impartidas por más de 150 expertos del sector, entre los que se encuentran Marc Vidal, Javier Sirvent o Iker Jiménez.



Además de las conferencias y paneles, Metaworld Congress acogió numerosas actividades a lo largo de sus dos jornadas de duración. Entre ellas destaca la Startup’s Showcase, una presentación de startups en cuatro categorías: inteligencia artificial, blockchain & web3, realidades digitales y tech. Los ganadores han sido, en la categoría blockchain & web3, Alldefi; en la categoría de IA, la empresa Cloned By Me; en la categoría Tech, MAE SPORTS & EDUCATION; y, por último, en la categoría de Realidad Digitales, la startup Ubicuity.



"El éxito que hemos vivido en nuestra última edición en Madrid pone de manifiesto que la innovación no tiene límites. Nuestra visión como Metaworld Congress va más allá, buscamos trascender cualquier frontera geográfica y llevar la vanguardia e innovación tecnológica a nivel global. Este evento no solo ofrece una visión del futuro, sino que permite experimentarlo desde hoy mismo. Estamos emocionados de llevar esta experiencia a otros rincones del mundo, donde la curiosidad y la ambición nos esperan", indicó Davo Ruiz, CEO de Metaworld Congress.



Pedro López Chaltelt, Director de Metaworld LATAM, destacó: "Al llevar nuestro evento a Latinoamérica estamos dando un paso audaz hacia el futuro de la tecnología en una región llena de potencial. Desde las calles de México hasta los rascacielos de São Paulo, estamos abriendo nuevas oportunidades para la innovación y la colaboración en un mercado que proyecta un acelerado crecimiento a un ritmo que va cerca del 7% de forma anual, y que se espera se mantenga hasta el año 2032. Con un enfoque en temas como la inteligencia artificial, blockchain y las tecnologías emergentes, estamos preparados para inspirar, educar y empoderar a una nueva generación de líderes tecnológicos latinoamericanos".







