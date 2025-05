El Mirador Torre Glòries acogerá la Convención Anual 2025 de la Federación Mundial de Grandes Torres

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 21 de mayo de 2025.-

Barcelona será la voz del skyline mundial: la ciudad acogerá el encuentro que reúne a las torres más icónicas del planeta. Solo un año después de entrar a formar parte de la federación, la joya arquitectónica de la Plaza de las Glòries y del distrito de Sant Martí se convierte en la sede del foro mundial que marca el futuro ecosistémico de las torres más icónicas del mundo

La World Federation of Great Towers (WFGT) ha anunciado que Barcelona será la sede de su Convención Anual 2025, del 1 al 5 de septiembre, con el Mirador Torre Glòries como anfitrión oficial. Este reconocimiento llega solo un año después de que el observatorio barcelonés se uniera a esta prestigiosa red internacional.



La elección de Barcelona destaca el rápido posicionamiento del Mirador Torre Glòries como referente en experiencias culturales urbanas y turismo responsable, así como la tradición de la ciudad en combinar arquitectura e innovación.



El Mirador Torre Glòries ofrece una perspectiva innovadora de Barcelona con vistas panorámicas de 360º e instalaciones artísticas con datos en tiempo real (Art Data), conectando emocionalmente con los visitantes a través de una experiencia inmersiva.



Aleix Pratdepàdua, Director del Mirador, señala: "Este evento llega en un momento clave para Barcelona. La Plaza de las Glòries culmina su transformación como nuevo centro metropolitano, y el Mirador representa una visión contemporánea de esta Barcelona innovadora y de los nuevos modelos de turismo cultural y responsable."



Jean-Yves Ghazi, Director Ejecutivo de la WFGT y Presidente del Observatorio del Empire State Building, añade: "Esta ciudad, rica en historia, arquitectura, cultura y experiencias culinarias, es ideal para reunir a los líderes de las torres más emblemáticas del mundo. Esperamos una asistencia récord que demuestre el entusiasmo creciente por este foro mundial."



La Convención reunirá a responsables de más de 50 torres de los cinco continentes, incluyendo iconos como el Empire State Building, la Torre Eiffel, The Shard y la Torre de Tokio. Este foro es el principal espacio para el intercambio de estrategias sobre sostenibilidad, experiencia del visitante y gestión urbana.



El evento coincidirá con varios hitos significativos: el 20º aniversario de la inauguración de la Torre Glòries, el 3º aniversario del Mirador y la finalización de las obras de la nueva plaza de las Glòries, reforzando el carácter simbólico de la convención.



Diseñada por Jean Nouvel, Premio Pritzker de Arquitectura, junto con el estudio b720 Arquitectes, la Torre Glòries es hoy un emblema contemporáneo del skyline barcelonés. Su forma orgánica inspirada en un géiser, con más de 4.000 ventanas de vidrio y su característica iluminación nocturna, le confieren una identidad única.



"El caso del Mirador Torre Glòries es inspirador: en solo un año ha pasado de ser un nuevo miembro a acoger la convención anual. Demuestra cómo las grandes torres no solo deben ofrecer altura, sino también una narrativa clara, una experiencia transformadora y un fuerte vínculo con la ciudad que representan", concluye Ghazi.



Emisor: World Federation of Great Towers

Contacto

Nombre contacto: it comunicación

Descripción contacto: it comunicación

Teléfono de contacto: 933621034