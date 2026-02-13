Miramar celebra hasta este sábado su Carnaval más salvaje y familiar - Centro Comercial Miramar

Bajo el nombre de Zootropia se celebra uno de los eventos más divertidos y coloridos del año

Las familias podrán disfrutar del fin de cierre del carnaval con pasacalles, música, desfiles y distintos espectáculos hasta el 14 de febrero



Fuengirola (Málaga), 13 de febrero de 2026.- El centro comercial Miramar recibe este año al Carnaval con Zootropia, la cita más salvaje y divertida pensada para las familias. La ilusión, la creatividad y la emoción transforman las galerías del centro comercial malagueño hasta este sábado convirtiéndose en un espacio vivo e itinerante con una agenda repleta de actividades para todos los públicos.

Durante estos dos días, la diversión y la alegría recorrerán los distintos espacios del centro comercial. La magia arranca con el espectáculo de Zootropia, un universo vibrante en el que los animales salvajes, el color y la música serán los protagonistas que se encarguen de trasladar a las familias una experiencia salvajemente divertida. Una elegante jungla con animales y personajes fantásticos serán los encargados de derrochar estilo a través de la moda, movimiento y música en los pasacalles.

Miramar apuesta por redefinir la forma de vivir el Carnaval desde el centro comercial. Lo hace este año con un evento cargado de calidad visual y convirtiendo el espacio en un lugar vivo y atractivo que hará que la fiesta de Carnaval sea inolvidable. Desde el departamento de marketing de Miramar, Sandra Iglesias expone por qué decidieron decantarse por la temática animal para este año: “este Carnaval va a ser inolvidable en Miramar. Hemos escogido esta temática porque las representaciones de animales llaman mucho la atención tanto a niños como adultos. Queríamos algo que fuera visualmente muy llamativo y colorido, que transmitiese alegría a todos nuestros visitantes”

Además de los pasacalles totalmente inmersivos, que se celebrarán el viernes y el sábado a las 18.30 horas, los shows serán también piedras angulares de la celebración. El espectáculo de fin de fiesta trasladará este sábado a partir de las 17.30 horas el cierre del carnaval a la Terraza de Miramar para vivir la experiencia por todo lo alto, haciendo que esta edición sea inolvidable.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

