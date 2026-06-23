Molina de Aragón Alto Tajo se prepara para el eclipse del siglo - ADR Molina de Aragón Alto Tajo

(Información remitida por la empresa firmante)

La comarca será uno de los puntos privilegiados de la península ibérica donde mejor se vea el eclipse total de sol que no se había visto en la península desde 1912

Madrid, 23 de junio.- ADR Molina de Aragón Alto Tajo se prepara con ilusión para el mayor acontecimiento astronómico del año. Una actuación que da continuidad a las líneas estratégicas del recientemente ejecutado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). El programa consta de un conjunto de actuaciones que han permitido consolidar el territorio como un destino turístico sostenible, innovador y de calidad.

El plan se ha articulado en cuatro ejes estratégicos (transición verde y sostenible, eficiencia energética, digitalización y competitividad turística) orientados a mejorar la gestión del destino, proteger el entorno natural y optimizar la experiencia de visitantes y residentes.

Turismo de naturaleza y astroturismo



El eje central del plan ha sido la promoción del turismo de naturaleza relacionado con la biodiversidad, el senderismo, y el disfrute de los extraordinarios entornos naturales del territorio que incluyen el Geoparque y Parque Natural.

La comarca de Molina de Aragón y el Parque Natural del Alto Tajo son lugares privilegiados para observar el Eclipse Solar Total de 2026. Al estar dentro de la franja de totalidad, el 12 de agosto de 2026, el día se convertirá en noche en plena tarde.

Horarios clave

El fenómeno ocurre muy cerca del atardecer

Inicio del eclipse: 19:35 h

Comienzo de la totalidad: 20:30 h

Puesta de sol: 21:00 h (el eclipse finalizará coincidiendo con el ocaso)

Puntos de observación ideales

Dado que el sol estará muy bajo en el horizonte (a unos 7° - 8°) durante el fenómeno, es vital buscar zonas abiertas hacia el oeste y elevadas.

Consejos

La fase de totalidad durará apenas entre 1 y 2 minutos en esta zona.

Usa gafas especiales homologadas para eclipses (ISO 12312-2) durante todas las fases parciales.

Reserva tu alojamiento con mucha antelación, ya que la zona es un destino principal para este evento astronómico histórico.

Una estrategia continuada

El destino ha desarrollado unas guías para el eclipse que incluyen tanto una guía para Ayuntamientos que puedan gestionar mejor todos los aspectos relacionados con la gestión antes, durante y posterior al eclipse para mejorar la gestión del destino y una Como una guía para los asistentes que permitirá conocer más en profundidad los aspectos relacionados con la astronomía y consejos útiles para disfrutar del eclipse de forma segura y respetuosa.

Además ADR Molina de Aragón Alto Tajo está distribuyendo a los Ayuntamientos del territorio gafas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del eclipse de forma seguirá.

Turismo Slow y de noche

Disfrutar del paisaje nocturno es una variante del turismo de naturaleza con creciente interés. Cada vez más profesionales y amateurs se acercan a un formato de turismo que además del puro astroturismo incluye paseos nocturnos, senderismo nocturno o actividades de ocio y deporte respetuosas con el entorno durante las horas de menor calor.

Un proyecto estratégico para el territorio

Con estas actuaciones, Molina de Aragón Alto Tajo se consolida un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la innovación y la puesta en valor de su entorno. Un modelo que lleva años desarrollando y que ha incluido las certificaciones de Destino Starlight así como la creación de un amplio ecosistema de establecimientos y empresas de astroturismo y naturalezas implicadas con el disfrute de la noche y la naturaleza.

La actuación relacionada con el eclipse representa así una apuesta estratégica para el futuro del turismo , alineada con los objetivos europeos de transición ecológica y digital, y orientada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la experiencia de quienes visitan el destino.

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