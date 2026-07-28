Monólogos, comedia e improvisación lideran el ocio urbano en verano

Las piscinas mantienen su papel como planes premium dentro de la oferta veraniega de Atrápalo - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Las experiencias de bienestar y el acceso a piscinas mantienen su papel como planes premium dentro de la oferta veraniega.

El precio medio por entrada para la oferta de ocio de Madrid y Barcelona se sitúa en 20,19 euros.

Madrid concentra el 61,7% del gasto, frente al 38,2% de Barcelona.

Barcelona, 28 de julio de 2026. Estamos en pleno verano y muchos viajeros ya han comenzado sus vacaciones. Sin embargo, la oferta de ocio urbano no se detiene en julio y agosto y cada vez son más las personas que buscan planes alternativos para disfrutar de la ciudad en los meses de más calor.

Según los datos de ATRÁPALO, plataforma online líder en ocio y viajes en España, los espectáculos de teatro y danza son los más demandados en verano, con el 44,47% de entradas vendidas. Si se suman las obras de comedia, los monólogos y la improvisación, el humor concentra el 47,52% del gasto en actividades de ocio urbano, consolidándose como el gran motor de la demanda en verano.

Los musicales mantienen su tirón, con el 10,11% de la demanda, seguidos de los espectáculos de magia y mentalismo, que suman otro 10,04%. Más atrás quedan la música (3,39% de la demanda), la gastronomía (3,27%) y los planes de bienestar (1,90%), según los datos de compra de entradas en Madrid y Barcelona.

Espectáculos como 'Corta el cable rojo', 'Los monólogos de El Golfo', 'Nino Bravo: Libre, el musical' y 'Perspicaz - El mentalismo de Víctor Luque' figuran entre las actividades más destacadas en el periodo estival, sin dejar de lado a propuestas más consolidadas como 'El Rey León', que mantiene sus pases durante todo el verano.

"Lo que estamos viendo es que la ciudad no se vacía en verano, se reinventa. El humor y las artes escénicas se han convertido en el gran motor de la demanda, pero seguimos viendo un público fiel a los planes de bienestar y piscina, que los buscan como una experiencia premium dentro de una oferta mucho más amplia y variada que la de hace unos años", comenta Eva Cuervas, Product Manager de Ocio Urbano en ATRÁPALO.

El precio medio por entrada para la oferta de ocio de Madrid y Barcelona se sitúa en 20,19euro, con precios que van desde los 15,15euro de los monólogos hasta los 39,65euro de las propuestas de bienestar o los 42,87euro de las entradas a parques temáticos.

Por ciudades, Madrid concentra el 61,73% del gasto en ocio urbano en verano, con la comedia (24,16%) y los monólogos (23,35%) como subcategorías líderes, frente al 38,27% de Barcelona, donde los monólogos (17,52%) encabezan la demanda seguidos de la comedia (11,21%) y la impro (10,36%). El patrón es consistente en ambas ciudades: el ocio urbano de agosto combina butaca y relax, con el humor y las artes escénicas como principal motor de demanda.

"La combinación de precios accesibles, amplia oferta de horarios y un catálogo que va del monólogo de barrio al circuito termal en un hotel 5 estrellas convierte a Madrid y Barcelona en dos ciudades donde "quedarse" en agosto no significa renunciar a los planes", concluye la responsable de Ocio Urbano de ATRÁPALO.

Puedes consultar una selección de planes de ocio urbano para el verano en este enlace.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información:.

Mónica Rodríguez.

Communication Specialist ATRÁPALO.

monica.rodriguez@atrapalo.com.

Àgata Sala / Rubén Marcos.

Europa Press Comunicación.

agatasala@europapress.es / rubenmarcos@europapress.es.

600 90 55 38 / 600 90 54 74.