MujerAGRO revela la necesidad de impulsar un Observatorio del Relevo Generacional en el Mundo Rural

La Institución Ferial de la Diputación de Ciudad Real, (IFEDI) ha sido el escenario en el que se ha desarrollado el IX Foro Nacional MujerAGRO, que se ha celebrado por segunda vez Castilla-La Mancha. La comunidad manchega es referente en el territorio nacional en su apuesta e impulso por la Titularidad Compartida, con 267 titularidades en estos momentos, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma española

Ciudad Real, 30 de mayo de 2025.- La Institución Ferial de la Diputación de Ciudad Real (IFEDI) ha recibido una gran afluencia de público llegado desde diferentes puntos de la geografía española, que han sido partícipes en la celebración del IX Foro Nacional MujerAGRO, encuentro organizado por Siete Agromarketing y eComercio Agrario y que ha resaltado las soluciones que precisa el sector agroalimentario para seguir avanzando hacia la igualdad real, tan necesaria para la propia evolución de la actividad agraria. Entre las cuestiones planteadas se ha demandado, como reivindicación para las diferentes administraciones, la creación de un Observatorio Nacional para el Relevo Generacional en el Mundo Rural, en el que se visibilicen datos y se profundice en las medidas precisas para hacer efectiva la incorporación al campo de las más jóvenes.



Este foro que se ha desarrollado en Ciudad Real bajo el lema: ‘El relevo generacional con nombre de mujer’, se ha vuelto a tratar de forma abierta el avance real en cuanto a igualdad y sobre todo en visibilidad de la mujer en el sector agroalimentario, desde la propia actividad agraria, hasta la primera línea de batalla como es la que integra los puestos de dirección, pasando por todos los puestos intermedios, de calidad, técnicos, etcétera.



Pero en este relevo, aún se perciben ciertas dolencias que entorpecen el relevo, más si cabe a las mujeres, que todavía arrastran desventajas frente a los hombres a la hora de emprender proyectos, por factores sociales, o por la endémica conciliación, entre otros.



Precisamente la conciliación ha sido objeto de análisis. Se ha planteado como una utopía para el mundo rural a pesar del afán político por favorecer la igualdad en el reparto de tareas y obligaciones entre mujeres y hombres, en el ámbito social, personal y laboral.



Dualidad entre rural y urbano

Rural y Urbano, una dualidad que se ha propuesto para una alianza con el fin de avanzar hacia la igualdad real. No en vano, en las ciudades las cifras y datos que se registran revelan una posición más avanzada al entorno rural en este aspecto. Así, se ha planteado la necesidad de contar con un firme Pacto Rural-Urbano desde la transversalidad.



Durante la inauguración, Gissèle Falcón Haro, directora de Siete Agromarketing, e impulsora del Proyecto MujerAGRO, ha recibido las felicitaciones por liderar un proyecto tan importante a través del cual se impulsa la igualdad real en el sector agroalimentario. Además, desde las administraciones agradecieron que se haya elegido la capital y provincia de Ciudad Real y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para celebrar esta novena edición del Foro Nacional MujerAGRO. En su intervención, Gissèle Falcón Haro recordó el alma del proyecto como voz de todas las mujeres agroprofesionales, y como tal reclamó más empatía en la adaptación de la tecnología y herramientas a las mujeres, así como un apoyo más decidido a su incorporación al campo.



Yolanda Torres de la Torre, segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Ciudad Real, durante su participación, puso el foco en la conciliación a la que hace frente la mujer en mayor medida que el hombre, tanto en el ámbito familiar como laboral, abogando por implicar más al hombre compartiendo tareas y obligaciones.



Mariana de Gracia Canales Duque, viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha, destacó la importante actividad agroalimentaria manchega, aportando el 18% al PIB en esta región. Sobre el protagonismo femenino, resaltó el impacto de la Titularidad Compartida, contando en estos momentos con 267 titularidades, que le permite a Castilla- La Mancha situarse en segunda posición en España.



Sonia González Martínez, vicepresidenta segunda de la Diputación Ciudad Real, ha cerrado el acto inaugural, ha puesto en valor lo que significa el proyecto MujerAGRO que nace de la certeza de que no es posible avanzar sin poner en valor el talento y liderazgo femenino, generando una red de transformación nacional y también internacional. De ahí la importancia de que se haya celebrado en una provincia como Ciudad Real, tan importante por su actividad agroalimentaria.



Cuatro mesas de debate

El turno de bloques temáticos de este IX Foro Nacional MujerAGRO, que estuvo moderado por Ana Requena Aguilar, periodista del Periódico El Diario; y Marga Lopez Polo, periodista agroalimentaria, y subdirectora de Siete Agromarketing, comenzó con el ‘Relevo generacional no familiar: el papel de la mujer líder’, se puso de manifiesto la mayor presencia de mujeres en el relevo generacional en el campo, una cifra también al alza en incorporación a la actividad agraria como líder en su proyecto agro. Sin embargo, falta aún camino que facilite estas cuestiones, debido a que aún existe falta de financiación en modo de ayudas públicas, y también un exceso de burocracia.



‘Vino y Aceite: ¿Mujeres visibles o invisibles?’, ha sido el título de la segunda mesa redonda. En su inicio se plantearon algunos de los datos con nombre de mujer en ambos sectores. En el sector del vino, entre el 13-15% de las bodegas están lideradas por mujeres y el 30% del personal técnico es femenino. En cuanto a la producción de aceite de oliva, más del 31,5% de las explotaciones están dirigidas por mujeres. Las ponentes, en sus aportaciones, han reflejado su entusiasmo y pasión pro su actividad en el campo. Así como la visibilidad y la relevancia de la mujer en toma de decisiones financieras.



En el tercer turno se ha abordado el debate bajo el prisma ‘Cultivando Igualdad, cómo y cuándo’ en la que se ha profundizado en conciencia sobre la comunicación y también sobre la implementación de los planes de igualdad que se llevan a cabo en las empresas agroalimentarias. En materia de impacto y comunicación, los expertos han coincidido en que se está trabajando para que en la información agroalimentaria la mujer se visibilice más y alcance el protagonismo que le corresponde.



Finalmente, ‘Igualdad en el medio rural, nuevas oportunidades’ título de la última mesa, ha llevado a los presentes por el camino de la regulación y legislación, así como la formación necesaria para la visibilidad de la mujer y ser justos con su liderazgo, talento, esfuerzo y trabajo. En esta cuarta mesa, Tania Lucía Benito, jefa del Área de Seguimiento de programas de la S.G de Dinamización del Medio Rural, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, expuso las medidas impulsadas por el Gobierno central en materia de igualdad en el sector agroalimentario.



En la clausura, María Antonia Álvaro García-Villaraco, diputada provincial en el Área de Igualdad de la Diputación de Ciudad Real, ha reconocido los avances alcanzados, pero también lo mucho que quedar por hacer. Ha expresado la relevancia que tienen foros como el que protagoniza el Proyecto MujerAGRO, al que ha animado a seguir siendo referente.



