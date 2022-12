Music Licensing, Inc. anuncia importantes novedades para los inversores

(Información remitida por la empresa firmante)

Florida, 19 de diciembre de 2022.

Music Licensing, Inc. (OTC PINK:SONG), propietaria de Pro Music Rights, una de las empresas de licencias musicales más grandes del mundo, se complace en anunciar que se ha presentado un nuevo Formulario 211 ante FINRA para restaurar su elegibilidad de cotización de propiedad. La empresa está ahora a la espera de que FINRA procese el formulario y confía en que restablecerá plenamente su elegibilidad

Además, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) está estudiando un desdoblamiento de acciones a plazo o un dividendo basado en acciones una vez que FINRA haya procesado el nuevo formulario 211. La empresa está estudiando la posibilidad de dividir las acciones en una proporción de 1 a 5 para aumentar la liquidez, reducir el diferencial entre la oferta y la demanda y aumentar el volumen de negociación. También está explorando la posibilidad de emitir un dividendo a los accionistas en forma de una nueva clase de acciones ordinarias con idénticos derechos que la clase actual. Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) tiene previsto presentar otro formulario 211 ante la FINRA para permitir que ambas clases de acciones ordinarias se negocien públicamente.



Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ha estado en comunicación con el mercado sueco Nasdaq's First North Growth Market para cotizar en la bolsa. El 15 de diciembre de 2022, el asesor de cotización en los mercados de capitales europeos de la empresa, DCM Asesores, mantuvo una llamada con Nasdaq First North Growth Market para convertirse en asesor certificado. DCM Asesores espera recibir formación para convertirse en asesor certificado a mediados o finales de febrero de 2023 y guiar a Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) a través del proceso de cotización en Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq ya ha confirmado la reserva del símbolo NASDAQ: MUSIC para la cotización de Music Licensing, Inc. (OTC: SONG).



En otras noticias, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) está trabajando con su asesor legal para cobrar una sentencia ganada contra Ayujoy Herbals (OTC: AJOY) y espera recibir una respuesta sobre una demanda de arbitraje presentada ante FINRA por Pro Music Rights y Jake P. Noch Family Office que solicita 386.574.108,25 dólares más intereses y costas de OTC Link LLC antes del 6 de enero de 2023.



Acerca de Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)



Pro Music Rights es la quinta organización de derechos de ejecución pública (PRO) creada en Estados Unidos. Entre sus licenciatarios se encuentran empresas notables como TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo y cientos de otras. Pro Music Rights controla una cuota de mercado estimada del 7. 4% en Estados Unidos, representando más de 2.500.000 obras que cuentan con artistas notables como A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy y muchos más.



Para más información, visitar www.promusicrights.com.



Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que pretenden estar cubiertas por los puertos seguros creados por las mismas. Se advierte a los inversores que todas las afirmaciones de carácter prospectivo implican riesgos e incertidumbres, incluyendo, sin limitación, la capacidad de Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc. para llevar a cabo su plan de negocio declarado. Music Licensing, Inc. y Pro Music Rights, Inc. creen que las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas aquí contenidas son razonables, pero cualquiera de las suposiciones podría ser inexacta y, por lo tanto, no se puede garantizar que las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa resulten ser exactas. A la luz de las significativas incertidumbres inherentes a las declaraciones prospectivas aquí incluidas, la inclusión de dicha información no debe considerarse como una representación por parte de Pro Music Rights, Inc, Music Licensing, Inc, o cualquier otra persona.







