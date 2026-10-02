Nacen los Premios al Cine hecho en Canarias - FESTIVALITO LA PALMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de octubre de 2026. El Festivalito La Palma inauguró su XXI edición con la primera Gala de Premios Cinerama Canarias, una cita creada para reconocer, visibilizar y poner en valor el cine hecho en Canarias. La gala se celebró en la Plaza Francisca de Gazmira de El Paso y abrió una edición especialmente dedicada al audiovisual de las Islas.

La noche, presentada por la actriz Antonia San Juan y el palmero Ayoze Pérez Francisco, tuvo un tono cercano, ágil y muy Festivalito. Ambos conductores hicieron disfrutar al público con una gala amena, cómplice y con sentido del humor, sin perder de vista el propósito central de esta nueva sección: mirar al cine canario de frente y reconocer a quienes lo crean, lo producen, lo interpretan y lo sostienen desde dentro.

Con los Premios Cinerama Canarias, el Festivalito La Palma pone sobre la mesa una conversación cada vez más necesaria en el Archipiélago: la diferencia entre el cine hecho en Canarias y el cine foráneo rodado en Canarias. No se trata de enfrentar dos realidades, sino de aprender a nombrarlas mejor. Una producción externa rodada en las Islas puede generar empleo, actividad económica y proyección internacional. Pero una película creada desde Canarias, con mirada, autoría, equipos, intérpretes, productoras e historias vinculadas al territorio, aporta además identidad, representación y relato propio.

La gala reconoció precisamente esas distintas formas de participación del Archipiélago en el audiovisual, diferenciando categorías canarias y foráneas en interpretación, dirección y producción. Una forma de celebrar la fuerza de Canarias como territorio de rodaje, pero también como lugar desde el que se piensa, se escribe, se produce y se cuenta cine.

En esta primera edición, el premio a Mejor Interpretación Femenina Canaria fue para Kira Miró, por Solos, reconocimiento que recogió Salva Reina y que la actriz agradeció personalmente a través de un vídeo que grabó desde el rodaje de la película ‘Odio el verano 2′. El galardón a Mejor Interpretación Femenina Foránea recayó en Asia Ortega, por Fragmentos, y fue recogido por la productora Carmen Aguado.

En las categorías masculinas, Tomasín Padrón recibió el premio a Mejor Interpretación Masculina Canaria por La lucha, mientras que Salva Reina fue reconocido como Mejor Interpretación Masculina Foránea por Solos.

En el apartado de dirección, Willy Ríos obtuvo el premio a Mejor Dirección Canaria de Ficción por Solos. El galardón a Mejor Dirección Canaria de Documental fue para Sara Sálamo, por En silencio: la resiliencia de Isco Alarcón. Por su parte, Isabel Fernández recibió el premio a Mejor Dirección Foránea por Por qué no escribo nada.

La primera Gala de Premios Cinerama Canarias también reconoció a las producciones destacadas de esta edición. El premio a Mejor Producción Canaria Autóctona fue para La lucha, de José Alayón y El Viaje Films. El galardón a Mejor Producción Canaria Foránea recayó en Fragmentos, de Carmen Aguado y E-Media Canary Projects.

La creación de estos premios supone un nuevo paso en la evolución del Festivalito La Palma, que llega a su XXI edición ampliando secciones y reforzando su apuesta por el audiovisual hecho en Canarias. Con La Palma Rueda como corazón creativo del certamen, el festival mantiene viva su filosofía de cine “de guerrilla”, pero suma ahora un espacio específico para reconocer a la industria canaria y abrir una conversación pública sobre su presente y su futuro.

Tras la entrega de los Premios Cinerama Canarias, la gala de inauguración culminó con uno de los momentos más esperados del Festivalito: la lectura del lema del concurso de rodajes de La Palma Rueda 2026. Sara Sálamo y Salva Reina fueron los encargados de anunciar la palabra para guiar a los cineastas para crear los cortometrajes de esta edición: “Alegrándome”, una expresión con sabor canario y palmero que invita a rodar desde la alegría como refugio, decisión, resistencia y pequeño acto cotidiano.

El XXI Festivalito La Palma se celebró del 11 al 19 de septiembre de 2026 en El Paso, con una programación que incluyó proyecciones, encuentros, formación audiovisual, música y el concurso de rodajes exprés La Palma Rueda, y que volvió a convertir la isla en un gran plató natural durante 10 días.

Palmarés Cinerama Canarias 2026

Mejor Interpretación Femenina Canaria

Kira Miró, por Solos.

Mejor Interpretación Femenina Foránea

Asia Ortega, por Fragmentos.

Mejor Interpretación Masculina Canaria

Tomasín Padrón, por La lucha.

Mejor Interpretación Masculina Foránea

Salva Reina, por Solos.

Mejor Dirección Canaria de Ficción

Willy Ríos, por Solos.

Mejor Dirección Canaria de Documental

Sara Sálamo, por En silencio: la resiliencia de Isco Alarcón.

Mejor Dirección Foránea

Isabel Fernández, por Por qué no escribo nada.

Mejor Producción Canaria Autóctona

La lucha, de José Alayón y El Viaje Films.

Mejor Producción Canaria Foránea

Fragmentos, de Carmen Aguado y E-Media Canary Projects.

DATOS PÚBLICOS: (Información remitida por la empresa firmante)

Contacto Emisor: Festivalito La Palma

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