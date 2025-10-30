Nexo Küchen: la evolución de 2aKüchen hacia una marca de futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma malagueña de cocinas 2aKüchen inicia una nueva etapa bajo el nombre Nexo Küchen, una marca que simboliza la evolución natural de la compañía hacia un futuro de innovación, sostenibilidad y precisión suiza. Con más de 40 años de trayectoria y una red de más de 140 distribuidores en toda España, la empresa renueva su identidad para reforzar sus valores de compromiso, cercanía y calidad, manteniendo la esencia que la ha convertido en un referente en el sector del hábitat

Málaga, 30 de noviembre de 2025.- Tras más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de cocinas de alta gama, 2aKüchen da un paso decisivo en su trayectoria y se convierte en Nexo Küchen, una marca que representa la evolución natural de la compañía hacia un futuro basado en la innovación, la sostenibilidad y la precisión suiza.

El cambio de marca supone una renovación integral de su identidad visual y estrategia corporativa, manteniendo los valores que siempre han definido a la empresa: compromiso, cercanía y precisión.

"Nexo Küchen representa lo que somos y lo que queremos ser: una marca que conecta personas, hogares y experiencias", explica Antonio Morilla, gerente de la empresa. "Esta evolución refleja no solo un cambio de nombre, sino un enfoque renovado en la calidad, la sostenibilidad y la innovación que nos ha acompañado a lo largo de los años".

Un cambio con propósito

El nombre Nexo simboliza la conexión entre personas, espacios y emociones. Refleja la unión entre la precisión suiza y la cercanía andaluza, la eficiencia y el diseño contemporáneo.

La nueva identidad, con un logotipo de líneas limpias y una paleta cromática sobria, resume la esencia de la marca: cocinas funcionales, elegantes y sostenibles para los hogares del futuro.

Actualmente, Nexo Küchen cuenta con más de 140 distribuidores en toda España, consolidando una red sólida que permite ofrecer un servicio personalizado y cercano en cada proyecto.

Evento de presentación de marca

La nueva marca se presentó oficialmente el pasado 24 de octubre en la Hacienda del Álamo (Málaga), en un evento que reunió a distribuidores, equipo comercial y colaboradores.

Moderado por Daniel Colino, referente nacional en diseño de cocinas, el encuentro sirvió para compartir la visión estratégica de Nexo Küchen, proyectar su vídeo corporativo y celebrar el inicio de esta nueva etapa.

El acto culminó con un cóctel en el que los asistentes disfrutaron de una velada distendida, reforzando los lazos con la marca en un ambiente de colaboración e ilusión compartida.

El futuro de Nexo Küchen

Con esta renovación, Nexo Küchen reafirma su posición como marca de referencia en el sector de la cocina. La compañía seguirá apostando por el diseño de vanguardia, la fabricación sostenible y la innovación tecnológica, siempre manteniendo su compromiso con distribuidores y clientes.

'Nexo Küchen. Cocinas con alma suiza'.

Contacto

Nombre contacto: Noelia Macías

Descripción contacto: Nexo Küchen

Teléfono de contacto: 952 112 539