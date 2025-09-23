La novela infantil “El tesoro de Barracuda” llega al cine de la mano de Adrià García el 26 de septiembre

(Información remitida por la empresa firmante)

* Tras conquistar a más de 160.000 lectores en todo el mundo, el fenómeno literario El tesoro de Barracuda de la albaceteña Llanos Campos da el salto al cine

* La adaptación dirigida por Adrià García, ganador del Goya por Nocturna, se estrenará en cines el próximo 26 de septiembre, distribuida por Filmax, y con versiones en castellano, catalán y euskera

* Su premiere mundial tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la programación infantil en euskera

* Una emocionante aventura pirata de animación, pensada para toda la familia, que rinde homenaje al poder transformador de la lectura

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- El tesoro de Barracuda, la nueva película de Adrià García, propone una trepidante aventura pirata con todos los ingredientes del género: mapas secretos, persecuciones, batallas navales y personajes inolvidables. Inspirada libremente en el libro del mismo título de Llanos Campos, publicado por SM en la colección El Barco de Vapor. La coproducción de Inicia Films, Hampa Animation Studio y Belvision llegará a los cines el próximo 26 de septiembre, distribuida por Filmax, con versiones en castellano, catalán y euskera, como una de las grandes apuestas europeas de animación familiar de 2025, dirigida al público infantil de entre 6 y 12 años.

Su premiere mundial tendrá lugar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (19–27 de septiembre), donde formará parte de la programación infantil en euskera. Posteriormente, entre el 7 y el 23 de noviembre, competirá en el 29.º Tallinn Black Nights Film Festival, dentro del Just Film International Children’s Competition Programme, dirigido a jóvenes de entre 10 y 13 años. La obra rompe estereotipos con una heroína carismática, Chispas, y una travesía transformadora. A bordo del temido barco La Cruz del Sur, ella será la única esperanza para que una tripulación analfabeta encuentre el legendario tesoro de Phineas Krane. Junto al Capitán Barracuda y John La Ballena, protector de Chispas, conformarán un trío inolvidable, con el que la película retrata a una familia construida desde la diferencia, la aceptación y el aprendizaje mutuo. Lo que el camino les depara irá más allá del oro: la magia de la lectura y el poder de la amistad y la aceptación.

“El tesoro de Barracuda no da lecciones, pero transmite un mensaje poderoso: la lectura transforma, une y nos hace libres. Esta historia tiene humor, misterio, ternura y una visión del mundo abierta y empática. Es una película que habla el lenguaje de los niños, sin subestimarlos”, explica Adrià García, director galardonado con el Goya a Mejor Película de Animación por su ópera prima, Nocturna (2007). Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria internacional con obras como Ma Famille et le Loup y colaboraciones en películas como Un monstruo viene a verme o Dr. Dolittle. En El tesoro de Barracuda continúa su apuesta por historias que combinan aventuras y humor con una esencia humanista, y conectan profundamente con el público infantil. La animación 2D con fondos 3D potencia una estética cálida alejada del realismo digital e inspirada en el cómic, con paletas vivas de luz caribeña y el technicolor de los clásicos. La adaptación de la novela a la pantalla lleva la firma de la guionista Amèlia Mora, autora de dieciocho novelas infantiles.

“Esta historia me conquistó por su capacidad de emocionar sin caer en lo evidente. Es una aventura pensada para los más pequeños, pero con capas de significado que también llegarán a los adultos. Lo que me queda después de hacer la película es que la familia es quien te cuida y te respeta, la que te da la fuerzas para enfrentarte a tus propios miedos, aunque sea una panda de piratas”, afirma Valérie Delpierre, productora de la cinta con la que su sello, Inicia Films, da el salto a la animación.

Del papel a la gran pantalla: el sueño cumplido de Llanos Campos

Dirigido a lectores a partir de los 8 años, el libro en el que se basa la película se ha consolidado como uno de los grandes éxitos internacionales del catálogo de SM, con más de 166.000 ejemplares vendidos en todo el mundo —casi 70.000 de ellos solo en España—. Traducido a varios idiomas, entre ellos francés, inglés, italiano, árabe y persa, fue galardonado con el Premio SM El Barco de Vapor en 2014. Llanos Campos, autora del libro en el que se basa la película, celebra con emoción este nuevo paso en la vida de su obra: “Como lectora compulsiva y teatrera vocacional, siempre soñé con crear mis propias historias, aunque nunca imaginé que llegaría a ver alguna publicada. Cuando eso se hizo realidad, la idea de ver una de ellas adaptada al cine me parecía aún más inalcanzable. Y, sin embargo, aquí estamos. Sé que, cuando me siente en la oscuridad de la sala, con mis palomitas y los nervios a flor de piel, tendré que hacer un gran esfuerzo para soñar con algo más.”

Sinopsis Mientras intenta encontrar a sus padres, Chispas acaba por accidente en el barco pirata del Capitán Barracuda, tripulado por temibles marineros armados hasta los dientes y con un grave problema: no saben leer. Solo ella puede ayudarles a encontrar el tesoro de Phineas Crane, el más valioso y codiciado por todos los piratas del Caribe. Así comienza una aventura que cambiará sus vidas para siempre.

Título original: El tesoro de Barracuda Género

: Animación 2D | Familiar | A partir de 6 años

Idiomas: Español y Catalán

Director: Adrià García Guion: Amèlia Mora

Producción ejecutiva: Valérie Delpierre, Elena Hernández, Raphaële Ingberg

Producción: Inicia Films (España), Hampa Animation Studio (España), Belvision (Bélgica).

Con la participación de RTVE, À Punt, 3Cat, con la coproducción de RTBF, con la financiación del ICAA dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del fondo Next Generation EU, con el apoyo de ICEC, Creative Europe Media de la Unión Europea, Eurimages, con la colaboración de IVC, con el apoyo de Belgian Tax Shelter, con la participación de BNP Paribas Fortis Film France y Wallimage (La Wallonie).

Con la colaboración de Filmax. Distribución y ventas internacionales: Filmax

Comunicación SM España comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680

Margarita Martín - (34) 617 721 845

Trafalgar Ana Sánchez - (34) 638 014 545

www.grupo-sm.com/es

Emisor. Grupo SM