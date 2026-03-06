Núria Tomás lanza “Con Nombre Propio” - Enrique Tomás

Una plataforma que reivindica el mérito de las mujeres más allá de sus apellidos o relaciones personales

Barcelona, 6 de marzo de 2026 –Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Enrique Tomás presenta Con Nombre Propio, una nueva plataforma de visibilidad femenina liderada por Núria Tomás, consejera delegada de la marca, que nace con un objetivo claro: reconocer a mujeres que han llegado lejos por su talento, su trabajo y sus decisiones. No por su apellido. No por sus vínculos. No por sus relaciones personales.

Durante demasiado tiempo, muchas mujeres han sido definidas antes por quiénes eran “de” que por quiénes eran realmente. Hija de. Mujer de. Pareja de. Ex de.

Con Nombre Propio nace para cambiar ese relato. Este nuevo espacio no es una campaña efímera vinculada al 8M, sino el inicio de un compromiso sostenido que dará voz durante todo el año a mujeres que lideran, crean y transforman desde su propia identidad. Mujeres que han construido su camino por mérito propio y que merecen ser reconocidas por su nombre.

El primer capítulo de esta serie mensual estará protagonizado por Núria Tomás, quien abre este espacio desde su propia experiencia personal tras haber sido definida públicamente durante años por su relación con otros. Su historia marca el punto de partida de una conversación necesaria sobre identidad, reconocimiento y liderazgo femenino.

A lo largo de 2026, once mujeres más pasarán por este espacio para compartir sus trayectorias y poner en valor su contribución en distintos ámbitos profesionales: desde la empresa hasta la cultura, el deporte, la gastronomía o el origen del producto.

Con Nombre Propio responde a una necesidad cultural: visibilizar a las mujeres por lo que hacen, no por sus vínculos con otros

Impulsada por la marca Enrique Tomás, esta iniciativa trasciende el ámbito gastronómico para situar a la marca dentro de una conversación relevante sobre igualdad, liderazgo y visibilidad femenina, consolidando un posicionamiento cultural de largo recorrido.

Porque tener nombre propio no debería ser una excepción.

Debería ser lo normal.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Núria Tomás

Núria Tomás es consejera delegada de Enrique Tomás y una de las figuras clave en la evolución estratégica de la compañía en los últimos años. Formada en el entorno de la empresa familiar, ha crecido vinculada al mundo del jamón ibérico y al conocimiento del producto, incorporando una visión contemporánea de marca, comunicación y posicionamiento internacional.

Desde su rol directivo, Núria impulsa proyectos que amplían el alcance cultural y reputacional de la marca, conectando la tradición gastronómica con nuevas formas de comunicación y liderazgo. Su trabajo se centra en fortalecer la identidad de Enrique Tomás, potenciar su presencia global y desarrollar iniciativas que aporten valor más allá del producto.

Además de su papel en la compañía, Núria Tomás desarrolla su actividad como empresaria en otros proyectos vinculados al mundo de la comunicación, la estrategia de marca y el posicionamiento empresarial, acompañando a distintas compañías en la construcción de su identidad y narrativa.

