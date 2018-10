COMUNICADO: La obesidad se extiende por todas las regiones de España

Actualizado 20/02/2018 19:21:47 CET

Madrid, 20 de febrero de 2018.- La obesidad es una condición o enfermedad crónica que tiene como característica principal la acumulación de grandes cantidades de grasa en el cuerpo. El punto crítico de esta enfermedad se toca cuando la misma comienza a poner en riesgo la salud o la vida de la persona que la padece. En los últimos años en España el crecimiento de personas padeciendo de esta enfermedad es impresionante y realmente es una condición preocupante ya que la obesidad es el quinto factor que produce una mayor cantidad de muertes anualmente en el mundo y es que cada año se producen aproximadamente unas 2.8 millones de muertes relacionadas a esta enfermedad, una cantidad de personas que realmente impresiona y debe generar un poco de conciencia en las personas para tratar de mejor manera este padecimiento o enfermedad.

Una de las maneras más efectivas de tratar esta enfermedad (recordemos que ya al hablar de obesidad es mucho mejor apostar por técnicas mucho más rápidas y efectivas) es realizarse una cirugía bariátrica, estas cirugías pueden separarse en diferentes tipos:

-Técnicas Restrictivas: Tienen como finalidad disminuir la capacidad gástrica ayudando de esta manera a producir una saciedad duradera, es decir, le ayuda a la persona enferma a sentirse satisfecha mucho antes de lo se sentía anteriormente. Se pueden encontrar distintos tratamientos pero entre los más comunes tenemos la banda gástrica, la manga tubular, entre otros.

-Técnicas Mixtas: Las técnicas mixtas van un poco más allá, no solo reducen la capacidad del estómago sino que también buscan disminuir la absorción de alimentos por parte del intestino. Entre las técnicas mixtas podemos encontrar el bypass gástrico, el balón gástrico y algunas otras más.

La cirugía se recomienda en pacientes con obesidad ya que es muchas veces mayor el peligro que el paciente corre al ser obeso que el que puede correr realizándose la operación, incluso las dietas y otros tratamientos para la obesidad no solo tardaran mucho tiempo, además puede que funcionen o puede que no y en el tiempo que decidimos si una dieta u otro tratamiento es efectivo para nuestro cuerpo podemos estar arriesgando nuestra vida o nuestra salud. Además debemos tener en cuenta que el porcentaje de complicaciones en este tipo de cirugías no llega ni a un 5% y las mortalidades se quedan en un porcentaje menor al 1%, claro está, que estos porcentajes son estudiados en centros dotados con los equipos necesarios para realizar la operación y que además estos pacientes reciben el tratamiento y los cuidados post-operatorio que deben recibir.

Una cosa que debemos recordar a la hora de realizarnos este tipo de operaciones es que el peso no se perderá de manera inmediata, debemos tener conciencia de que normalmente entre los primeros 6 meses se pierde unas 2/3 partes del peso que se deberá perder y la otra cantidad se perderá durante los siguientes 12 meses. Pero los beneficios son impresionantes, perderemos peso, mantener nuestro peso será bastante más fácil, nuestra salud se verá beneficiada de una manera realmente increíble, nuestra tensión arterial mejorara, podremos realizar deporte, tendremos una mejor autoestima y muchas cosas más.

La vida es un regalo y debemos disfrutarla pero también debemos cuidarla y si sufrimos de obesidad estamos viviendo en tiempo prestado, es por ello que es recomendable realizarnos una cirugía bariátrica y de esta manera dejar de vivir en tiempo prestado y comenzar a vivir en nuestro propio tiempo.

Para más información:

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing