One Sevilla, a la vanguardia de las residencias universitarias de Sevilla con su nuevo programa "One Mates"

Sevilla, 6 e julio de 2023.

Una de las mayores preocupaciones de los padres cuando sus hijos se trasladan a otras ciudades para desarrollar sus estudios universitarios es su bienestar y su seguridad. Los padres suelen preocuparse por la adaptación de sus hijos a un nuevo entorno: ¿serán capaces de valerse por sí mismos? ¿se integrarán rápidamente? ¿Les costará hacer amigos?



Pensando en cómo resolver todas estas preocupaciones, One Sevilla intenta transformar el concepto de alojamiento estudiantil con la inclusión de nuevos programas inspirados en EE.UU y lanza su programa "One Mates" enfocado en la creación de un ambiente único que fomenta el compañerismo y la integración desde el primer momento, ofreciendo a los estudiantes una experiencia inolvidable.



La residencia se distingue en ser la pionera en lanzar un programa enfocado a la creación de comunidad desde el primer momento convirtiéndolo en el destino ideal para aquellos estudiantes que buscan una residencia que les brinde sensación de hogar y pertenencia.



Con el programa "One Mates", One Sevila no se limita a ofrecer simplemente un lugar de alojamiento de calidad, sino que ha diseñado cuidadosamente un programa donde se valora el compañerismo y busca promover relaciones duraderas entre los residentes. El objetivo es crear una comunidad unida en la que los estudiantes se sientan como parte de una familia lejos de casa.



"One Sevilla, siente orgullo por el lanzamiento de este programa, ya que se brinda a los estudiantes una experiencia que va más allá del alojamiento. Se desea hacerles partícipes, desde el primer momento, de esta gran familia", afirma Pedro Artes, Gerente de One Sevilla. "El objetivo es acompañarlos en sus primeros pasos en la Universidad y resolver todas las dudas que tienen inicialmente, no solo de la residencia, sino también de la universidad y de la propia ciudad".



Con su visión innovadora y su compromiso de proporcionar una experiencia universitaria inolvidable, One Sevilla continúa liderando el camino en la innovación de las residencias universitarias en Sevilla después del lanzamiento de su modelo de alojamiento "Todo incluido en el precio" sin costes adicionales en el precio de su alojamiento lanzado hace un par de años.







