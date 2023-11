Onum lanza la primera plataforma de observabilidad de datos en tiempo real

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de noviembre de 2023.

La compañía comenzó a desarrollar la plataforma gracias a la ronda de financiación inicial de $12 millones liderada por Insight Partners y Kibo Ventures. La plataforma se convierte en la primera del mundo que está capacitada para observar y orquestando los datos en tiempo real, no se ha visto nada igual en el mercado hasta el momento

Ya es definitiva la puesta en marcha de ONUM, la primera plataforma verdaderamente agnóstica de observación de datos en tiempo real, que promete revolucionar el mercado.



Fundada por los profesionales especializados en tecnología y ciberseguridad, Pedro Castillo, Lucas Varela y Pedro Tortosa, se postula como una propuesta innovadora única que ayuda a los líderes de IT y seguridad, a transformar el ruido de los datos de cualquier empresa, en algo significativo.



La compañía que lleva desarrollando esta plataforma desde 2022, gracias a la ronda de financiación inicial de $12 millones liderada por Insight Partners y Kibo Ventures, ha anunciado esta semana su salida al mercado.



Durante más de 15 años, las empresas han utilizado plataformas de análisis de datos para comprender información crítica como latencia de la red, posibles amenazas en la seguridad, y posibilidad de interrupciones.



Sin embargo, la cantidad de datos generados por dispositivos en todo el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años, causando que estos datos sean cada vez más inmanejables con los administradores de seguridad IT son incapaces de distinguir los datos valiosos del ruido.



Las plataformas de orquestación de datos se desarrollaron para manejar este crecimiento explosivo, debido a su capacidad para reducir, enriquecer, normalizar y optimizar datos. Pero estas plataformas sólo resuelven parte del desafío. Si bien reducen los costos y aumentan la eficiencia, no logran realizar observaciones en tiempo real, lo que desperdicia tiempo valioso que cualquier empresa necesita para tomar medidas decisivas, basadas en señales de advertencia en los datos.



Por esta razón, Castillo, Varela y Tortosa han creado Onum, la primera plataforma en el mundo de observabilidad de datos Edge, verdaderamente agnóstica, que recopila cualquier tipo de datos, de cualquier fuente, y permite filtrarlos, transformarlos, enriquecerlos y direccionarlos en tiempo real, brindando a las empresas un mayor control sobre sus datos para que puedan tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible. A diferencia de las plataformas típicas de orquestación de datos, a medida que se recopilan y observan datos, envía alertas sobre anomalías, problemas potenciales y problemas de seguridad, en tiempo real, brindando además los controles de auditoría y compliance necesarios para que el cliente sepa en todo momento que datos mandó a cada plataforma, cuando, como y por qué…



Tal y como ha confirmado Pedro Castillo, "La compañía a corto plazo prevé comenzar su actividad comercial con clientes nacionales, aunque en algún momento el próximo año, el objetivo es expandir el mercado desde España a toda Europa y EEUU".



Del mismo modo, a futuro se espera, en palabras de Lucas Varela y Pedro Tortosa: "Estimamos que para 2024, a Onum se le añadan más funciones y características al producto, relacionadas de manera directa con Inteligencia Artificial y un MarketPlace de aplicaciones sobre la plataforma Onum".







Contacto

Nombre contacto: Carla Marín

Descripción contacto: Gabinete de prensa ONUM

Teléfono de contacto: 659 465 597