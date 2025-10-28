Este otoño, se invita a sumarse a los fans del kaki; sabor, frescura y calidad con DOP- Agencia

Madrid, 28 de octubre de 2025.-

Una fruta de temporada con Denominación de Origen Protegida que, gracias a su sabor único y su versatilidad en la cocina, gana adeptos, año tras año.

Con la llegada del otoño, las fruterías y supermercados se tiñen de un naranja intenso que anuncia el inicio de la temporada del kaki Ribera del Xúquer, una fruta con Denominación de Origen Protegida (DOP) que se ha convertido en símbolo de calidad, frescura y sabor mediterráneo.

Es la variedad “Rojo Brillante”, una variedad local nacida en la Ribera del Xúquer y amparada por la DOP, fruto de años de tradición agrícola y de la adaptación perfecta al clima y a la tierra de la zona. Este origen le confiere un carácter auténticamente local, único y diferenciado, que ha convertido al kaki DOP Ribera del Xúquer en un referente reconocido en toda Europa.

En un momento en el que cada vez más consumidores buscan opciones saludables, fáciles de llevar y llenas de sabor, el kaki DOP Ribera del Xúquer se posiciona como el snack ideal del otoño: natural, nutritivo y perfecto para disfrutar en cualquier momento del día.

Una fruta de temporada con sello de calidad

Consumir fruta de temporada no solo significa apostar por la máxima frescura, sino también por la sostenibilidad y el apoyo directo al campo local. El kaki “Rojo Brillante” de la Ribera del Xúquer, cultivado bajo estrictos controles de calidad y amparado por su DOP, garantiza al consumidor un producto excepcional: de textura firme, dulce y sin astringencia, símbolo del auténtico sabor mediterráneo.

Fans del kaki: una comunidad en crecimiento

El kaki Ribera del Xúquer ya no es un secreto: cada año gana más seguidores entre quienes descubren en él un aliado para llevar una vida saludable y equilibrada. Los llamados “fans del kaki” lo recomiendan como alternativa a los snacks ultraprocesados, destacando su versatilidad para consumirlo solo, en ensaladas, postres o incluso en recetas saladas.

Peldanyos, el fan número uno del kaki

Entre estos seguidores destaca un auténtico embajador de sabor: Peldanyos, el conocido influencer gastronómico, que se ha declarado el fan número uno del kaki Ribera del Xúquer. A través de sus redes sociales comparte recetas, trucos y formas originales de disfrutar de esta joya mediterránea, acercando la fruta a un público joven y urbano que busca opciones prácticas y saludables.

El sabor del otoño está en la Ribera del Xúquer

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida invita a todos los consumidores a redescubrir en esta temporada el placer de comer fruta de calidad, con raíces mediterráneas y una historia ligada a la tierra y al esfuerzo de cientos de agricultores.

Este otoño, si se busca un snack natural, delicioso y saludable, se recomienda sumarse a los fans del kaki. El mejor sabor de la estación se encuentra en cada bocado del Kaki Ribera del Xúquer.

Sobre la DOP Kaki Ribera del Xúquer

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Kaki Ribera del Xúquer garantiza la calidad y el origen de los kakis cultivados en la región de la Ribera del Xúquer, situada en la Comunidad Valenciana, que se distingue por su clima único y sus prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. Este sello de calidad asegura que el producto que llega al consumidor cumple con los más altos estándares de sabor y frescura, ofreciendo una fruta 100% natural, sin aditivos ni conservantes.

El cultivo del Kaki DOP es un proceso meticuloso que requiere atención y cuidado. Los agricultores de la Ribera del Xúquer siguen prácticas agrícolas tradicionales combinadas con técnicas modernas para asegurar la calidad del fruto. La temporada de cultivo comienza en primavera, cuando los árboles de kaki florecen con pequeñas flores blancas. A medida que avanza el verano, los frutos comienzan a desarrollarse y maduran lentamente bajo el sol mediterráneo.

La recolección se realiza a mano en otoño, asegurando que cada fruto esté en su punto óptimo de maduración. Una vez cosechados, los kakis pasan por un proceso de selección y envasado para asegurar que el kaki Ribera del Xúquer, es un kaki de primera calidad de textura firme y dulce.

El sello de la DOP Kaki Ribera del Xúquer, garantía de calidad en tu mesa.

Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos.

Para más información sobre el kaki Ribera del Xúquer y descubrir contenidos exclusivos de la campaña, visitar la web: persimon.eu/kakis-de-europa/

